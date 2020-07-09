Скачать
Четверг, 09.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19: В ООН считают, что пандемия была предсказуема
COVID-19: В ООН считают, что пандемия была предсказуема
Местами дожди и до +28: чем "удивит" прогноз погоды в Украине
Местами дожди и до +28: чем "удивит" прогноз погоды в Украине
Динамо в невероятной серии пенальти с Ворсклой выиграло Кубок Украины-2020 (Видео)
Динамо в невероятной серии пенальти с Ворсклой выиграло Кубок Украины-2020 (Видео)
Авитаминоз: расшифровываем важные "намеки" организма
Авитаминоз: расшифровываем важные "намеки" организма

Продукты, от которых нужно отказаться ради белоснежной улыбки

Продукты, от которых нужно отказаться ради белоснежной улыбки
Обновлено 08:53 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com
Стоматологи уверяют, что для приобретения и сохранения белоснежной улыбки необходимо не только регулярно проходить профессиональные стоматологические процедуры, но и отказаться от некоторых продуктов.

Культ белых зубов господствует на нашей планете не первое десятилетие. Для их обретения важны не только профессиональные стоматологические процедуры, но и соблюдение определенных правил питания.

Во-первых, нужно ограничить употребление кофе, красного вина и чая, так как все эти напитки влияют на цвет зубов. В них содержатся дубильные вещества, поэтому чем меньше мы их пьем, тем лучше. Если же вы никак не можете отказаться от чая или кофе, то употребляйте напитки через соломинку. Также откажитесь от употребления кислотных фруктов вроде цитрусовых, которые разъедают зубную эмаль.

Во-вторых, в вашем рационе должно быть меньше блюд, где использовалась томатная паста и томатные соусы, поскольку они также негативно влияют на белый цвет зубов. Помните о том, что консервированные томаты более кислотны, чем сырые овощи. Ешьте поменьше мороженого и особенно попкорна, так как хрустящие продукты могут оставлять пятна на поверхности зубов, они повышают риск повреждений.

Мед может навредить: как, чем и кому

Стоматологи настоятельно советуют воздерживаться от использования модных зубных паст с активированным углём. Они негативно влияют на зубную эмаль. В целом, хотя бы раз в год требуется проходить через процедуру регулярной чистки зубов профессионалами, во время которой из полости рта удаляется зубной камень - один из основных факторов риска повреждений зубной эмали. Ну а за профессиональной чисткой обращайтесь к стоматологам, не доверяйте непроверенным и опасным продуктам для "домашнего использования".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Зубы, Здоровые зубы, Белоснежная улыбка.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Ворскла 8:7 по пенальти: события матча (Видео)
02 Оказывается, сыр не для всех: побочные эффекты употребления
03 Ученые разгадали новую лунную "загадку": что из себя представляет, найденный зеленый гель
04 Абитуриентам-2020 разрешили взять отсрочку от призыва: детали
05 Заседание ТКГ: согласовано 13 новых участков разминирования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лечение коронавируса: Голубовская рассказала, насколько непредсказуем COVID-19
Голубовская рассказала, насколько непредсказуем COVID-19
&quot;Украинское дело&quot; Трампа: ключевой свидетель уходит в отставку
"Украинское дело" Трампа: ключевой свидетель уходит в отставку
Коронакризис в Австрии: каждому безработному дадут по 450 евро
Коронакризис в Австрии: каждому безработному дадут по 450 евро
&quot;Денежная банка&quot;: ритуал для привлечения денег и роста прибыли
"Денежная банка": ритуал для привлечения денег и роста прибыли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь