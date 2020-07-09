Продукты, которые нельзя употреблять с чаем

О полезных свойствах чая известно давно, не спроста он является одним из самых популярных напитков в мире.
Ученые давно выяснили, что в горячий чай нельзя добавлять сахар. Помимо того, что он замедляет метаболизм, так еще и провоцирует развитие онкологических заболеваний.
Также не стоит добавлять в этот напиток лимон, потому что высокая температура убивает в нем все полезные свойства.
Эксперты говорят, что чай содержит в себе природные антиоксиданты, которые необходимы нашему организму для борьбы с разными заболеваниями. Но если вы привыкли добавлять молоко в этот напиток, тогда их количество уменьшается, потому что кальций мешает их усвоению.
Также не стоит добавлять мед в горячий чай, потому что при высокой температуре он превращается в канцероген - вредное для здоровья соединение.