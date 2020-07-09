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Продукты, которые нельзя употреблять с чаем

Продукты, которые нельзя употреблять с чаем
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Есть ряд продуктов, которые нельзя добавлять в чай, потому что они теряют свои питательные свойства, а значит не приносят никакой пользы.

О полезных свойствах чая известно давно, не спроста он является одним из самых популярных напитков в мире.

Ученые давно выяснили, что в горячий чай нельзя добавлять сахар. Помимо того, что он замедляет метаболизм, так еще и провоцирует развитие онкологических заболеваний.

Также не стоит добавлять в этот напиток лимон, потому что высокая температура убивает в нем все полезные свойства.

Вредные свойства разных видов чая

Эксперты говорят, что чай содержит в себе природные антиоксиданты, которые необходимы нашему организму для борьбы с разными заболеваниями. Но если вы привыкли добавлять молоко в этот напиток, тогда их количество уменьшается, потому что кальций мешает их усвоению.

Также не стоит добавлять мед в горячий чай, потому что при высокой температуре он превращается в канцероген - вредное для здоровья соединение.

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Здоровье, Продукты питания.

Автор:

Телеграф
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