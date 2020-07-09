Самые эффективные продукты против выпадения волос

Столкнувшись с истончением или выпадением волос, включите в свой рацион семена льна и тыквы, водоросли, соевые бобы и другие продукты, помогающие решить проблему. Подходящее питание может сделать волосы более плотными и упругими, утверждают эксперты.

Немецкие специалисты перечислили в публикации журнала Fit for Fun cамые эффективные продукты против выпадения волос. По их словам, употребление этих продуктов «помогает обрести более крепкую шевелюру».

Яйца. Содержат много белка, стимулирующего выработку коллагена, который играет важную роль в укреплении защитного слоя волос. Медики отмечают, что с возрастом организм вырабатывает все меньше коллагена, что делает волосы пористыми и ломкими.

Семена льна. Будучи источником омега-3 жирных кислот, они эффективно питают волосы, делая их более стойкими к воздействию вредных факторов. Съедайте до столовой ложки семян в день – они также обеспечивают организм витамином В1, магнием, фосфором, селеном, крайне полезными для поддержания ухоженного моложавого вида.

Семена тыквы. В них много белков и цинка, также железо, фосфор, магний, марганец, медь. Благодаря этому комплексу ежедневная столовая ложка тыквенных семечек активизирует процессы обновления клеток, усиливает иммунную систему, что также сказывается на состоянии волос, оздоровляя их.

Инжир. Превосходный поставщик железа, калия, магния, витаминов А и Е – каждый из этих компонентов способствует укреплению волос. Полезно съедать по два плода в день.

Ягоды. Ежедневная горсть – одно из натуральных «лекарств» против выпадения волос. Ягоды снабжают нас витамином С, усиливающим кровообращение кожи головы, обеспечивающим антиоксидантами, улучшающими состояние волосяных фолликул.

Зеленые листовые овощи. Шпинат, мангольд, капуста стимулируют выработку кератина – белка, укрепляющего фолликулы и являющегося важным строительным материалом для волос.

Авокадо. Его обилие витамина Е улучшает кровообращение и снабжение кожи головы кислородом, что необходимо для крепких и здоровых волос.

Соевые бобы. Содержат гормон дигидротестостерон, нехватка которого может обусловливать выпадение волос. Помимо того, в них много других полезнейших веществ – железо, омега-3, витамин В2, магний. Рекомендуемое количество: 75 граммов в неделю.

Водоросли. Их ценные питательные вещества, такие как железо и аминокислота L-лизин, непосредственно влияют на рост волос. Железо важно для выработки эритроцитов, L-лизин обеспечивает эффективное усвоение железа. Оно необходимо для активного кровообращения, от которого зависит состояние кожи головы, насыщенность фолликул питательными веществами и кислородом. Хотите иметь хорошие волосы, съедайте до 10 граммов в день.