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Что нужно пить, чтобы долго жить: идеальный напиток для продления жизни

Что нужно пить, чтобы долго жить: идеальный напиток для продления жизни
Обновлено 15:00 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pixabay
Специалисты Клиники Майо (США) констатируют: в ряду различных напитков, рекомендуемых для продления жизни, идеальным можно считать чай из шалфея.

Среди его преимуществ названы свойства, защищающие организм от развития рака, диабета 2 типа, болезней сердца.

"Помимо регулярных физических упражнений, отказа от злоупотребления алкоголем и курения, продлению жизни способствует здоровая диета. Если говорить об идеальном напитке, помогающем достичь долголетия, то это чай из шалфея, препятствующий развитию рака, диабета 2 типа, сердечных патологий", - публикует мнение экспертов издание Express Health.

Защищает от рака. Чай с шалфеем содержит карнозол – соединение, проявившее в исследованиях на животных и в пробирках противораковый эффект. Проводившие их ученые обнаружили, что карнозол может убивать несколько типов раковых клеток, не затрагивая здоровых. Эксперимент с участием 500 человек, в свою очередь, показал: употребление чая с шалфеем и ромашкой ассоциируется с уменьшением риска развития рака щитовидной железы. Помимо того, было установлено, что шалфей помогает предотвратить генетические изменения, ведущие к образованию раковых клеток толстой кишки.

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… от диабета типа 2. Исследовательский проект с участием сначала животных, а затем 105 взрослых человек, болеющих диабетом типа 2, продемонстрировал: употребление 500 мг экстракта шалфея трижды в день улучшает показатели сахара в крови натощак, после еды и гемоглобина A1c.

Укрепляет сердце. По словам ученых, шалфей улучшает механизмы регуляции содержания холестерина в крови, что может снизить риск сердечных заболеваний и инсульта. Напомним, при высоком уровне холестерина в полостях артерий могут возникать жировые отложения, что затрудняет прохождение достаточного количества крови к сердечной мышце и мозгу. Небольшое исследование с участием женщин, употреблявших 300 мл чая из шалфея два раза в день, подтвердило его способность уменьшать концентрацию жировых компонентов в сосудах. У женщин на 16 процентов снизились показатели «плохого» холестерина (ЛПНП) и на 20 процентов повысился уровень «хорошего» (ЛПВП).

В другом исследовании, участниками которого стали более 100 человек, страдающих сахарным диабетом 2 типа, также было обнаружено полезное влияние шалфея. Добровольцы, принимавшие по 500 мг экстракта шалфея три раза в день, имели более здоровые уровни триглицеридов и всех маркеров холестерина по сравнению с контрольной группой, не употреблявшей этого растительного средства.

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Возможный вред. В состав шалфея входит соединение туйон, придающее ему сильный аромат, но способное быть токсичным в высоких дозах.

"Употребление более 3-7 граммов туйона в день может вызывать проблемы с сердцем, судороги, рвоту, повреждение почек. Но чай из шалфея содержит лишь 4-11 мг этого соединения, поэтому вы можете спокойно пить несколько чашек в день, практически ничем не рискуя", - резюмировали специалисты.

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Питание, Здоровье, Напиток, Польза.

Автор:

Телеграф
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