Как по состоянию ногтей определить проблемы со здоровьем

Состояние ногтей может поведать о проблемах с печенью, легкими и сердцем. Узнай, какие же тайны могут раскрыть твои ногти.

Если ваши ногти внезапно пожелтели, это может рассказать о многих болезнях.

Среди них такие болезни, как: псориаз; заболевания щитовидной железы; сахарный диабет; синусит; туберкулёз; желтуха, вызванная проблемами с печенью ли желчевыводящими путями; ревматоидный артрит.

Также желтые ногти могут быть предвестниками раковых заболеваний.

В любом случае вам необходимо обратиться к врачам. Особенно, если в районе ногтей чувствуется припухлость и боли.

Также желтизна ногтей может быть вызвана использованием лаков или ацетона для снятия лака. Также это может вызывать чрезмерное употребление сигарет.

Также ногти могут пожелтеть от грибка, который также может возникнуть на руках.