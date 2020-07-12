Популярные мифы о нашем здоровье и организме

Человеческий организм — крайне сложный механизм, в котором может сломаться огромное количество самых разных "деталей". Для "ремонта" почти каждой из них нужен свой отдельный и высококвалифицированный специалист.

Соль – белая смерть

Один из самых распространенных кулинарно-медицинских мифов. Обычная пищевая соль не способна нанести хоть какой-либо вред человеческому организму, даже если блюда будут регулярно пересаливать. Заболевания, при которых из рациона человека следует исключить данный консервант, можно сосчитать по пальцам одной руки. Число страдающих от подобных недугов на планете довольно мало.

Укус тарантула – губителен

Еще один миф, который во многом был создан благодаря голливудскими фильмами. Укус этого пушистого паука действительно ядовит и очень неприятен для человека, однако сколь-нибудь серьезных последствий и уж тем более смерти, он не вызывает за исключением тех случаев, когда человек является «счастливым» обладателем редкой аллергии.

Слепые не видят

В большинстве случаев слепота вовсе не подразумевает полной потери зрения. Большинство слепых людей видят очертания предметов или по крайней мере могут их распознать при попытке сконцентрировать зрение. Абсолютная слепота чаще всего постигает человека только в результате непосредственного механического повреждения глаз.

Бюстгальтер вызывает рак груди у женщин

Носить или не носить бюстгальтер – это личный выбор каждой женщины (и для большинства из них ответ на данный вопрос вполне очевиден). Между тем на просторах интернета уже не первый год ходит страшилка о том, что лифчик может стать причиной рака груди. Это абсолютная глупость. У подобного утверждения так и не нашлось ни одного медицинского подтверждения.

Повреждения позвоночника необратимы

Человек, серьезно повредивший спину, скорее всего не сможет ходить, а может быть вообще двигаться. По большей части подобные утверждения являются несостоятельными. Современная медицина достигла больших высот в реабилитации людей с такими травмами. Интенсивные упражнения и правильная терапия позволяют людям вставать на ноги, даже в самых, казалось бы, безнадежных случаях.

Стресс приводит к язве

Любой стресс ослабляет защитные функции человеческого организма, в частности, ухудшает работу иммунной системы. Однако, нет ни одного медицинского подтверждения того, что стресс напрямую приводит к образованию желудочных язв. Даже у людей, которые имеют к ним предрасположенность.

Переохлаждения возможно только на морозе

Это вовсе не так. Гипотермия нередко случается у людей даже в жаркую погоду. Чаще всего это происходит летом в результате слишком долгого купания. Конечно, замерзнуть до смерти не получится, однако простуда в таком случае (или воспаление) человеку гарантирована.