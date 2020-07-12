Скачать
Воскресенье, 12.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: Венгрия закрыла границу для украинцев
Пандемия: Венгрия закрыла границу для украинцев
"Священная тема": Путина "внутренне коробит" от слов Зеленского
"Священная тема": Путина "внутренне коробит" от слов Зеленского
Гран-при Штирии: гонщики Формулы-1 повторили акцию с преклонением колена
Гран-при Штирии: гонщики Формулы-1 повторили акцию с преклонением колена
Сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа записал свой дебютный сингл
Сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа записал свой дебютный сингл

Популярные мифы о нашем здоровье и организме

Популярные мифы о нашем здоровье и организме
Обновлено 17:22 Сегодня Телеграф udivitelnoe.temaretik.com Фото: pinterest.com
Человеческий организм — крайне сложный механизм, в котором может сломаться огромное количество самых разных "деталей". Для "ремонта" почти каждой из них нужен свой отдельный и высококвалифицированный специалист.

Соль – белая смерть

Один из самых распространенных кулинарно-медицинских мифов. Обычная пищевая соль не способна нанести хоть какой-либо вред человеческому организму, даже если блюда будут регулярно пересаливать. Заболевания, при которых из рациона человека следует исключить данный консервант, можно сосчитать по пальцам одной руки. Число страдающих от подобных недугов на планете довольно мало.

Укус тарантула – губителен

Еще один миф, который во многом был создан благодаря голливудскими фильмами. Укус этого пушистого паука действительно ядовит и очень неприятен для человека, однако сколь-нибудь серьезных последствий и уж тем более смерти, он не вызывает за исключением тех случаев, когда человек является «счастливым» обладателем редкой аллергии.

Слепые не видят

В большинстве случаев слепота вовсе не подразумевает полной потери зрения. Большинство слепых людей видят очертания предметов или по крайней мере могут их распознать при попытке сконцентрировать зрение. Абсолютная слепота чаще всего постигает человека только в результате непосредственного механического повреждения глаз.

Бюстгальтер вызывает рак груди у женщин

Носить или не носить бюстгальтер – это личный выбор каждой женщины (и для большинства из них ответ на данный вопрос вполне очевиден). Между тем на просторах интернета уже не первый год ходит страшилка о том, что лифчик может стать причиной рака груди. Это абсолютная глупость. У подобного утверждения так и не нашлось ни одного медицинского подтверждения.

Повреждения позвоночника необратимы

Человек, серьезно повредивший спину, скорее всего не сможет ходить, а может быть вообще двигаться. По большей части подобные утверждения являются несостоятельными. Современная медицина достигла больших высот в реабилитации людей с такими травмами. Интенсивные упражнения и правильная терапия позволяют людям вставать на ноги, даже в самых, казалось бы, безнадежных случаях.

Стресс приводит к язве

Любой стресс ослабляет защитные функции человеческого организма, в частности, ухудшает работу иммунной системы. Однако, нет ни одного медицинского подтверждения того, что стресс напрямую приводит к образованию желудочных язв. Даже у людей, которые имеют к ним предрасположенность.

Переохлаждения возможно только на морозе

Это вовсе не так. Гипотермия нередко случается у людей даже в жаркую погоду. Чаще всего это происходит летом в результате слишком долгого купания. Конечно, замерзнуть до смерти не получится, однако простуда в таком случае (или воспаление) человеку гарантирована.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Мифы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нападение на авто Укрпочты: в прокуратуре раскрыли подробности
02 Жена Уилла Смита рассказала, как изменяла мужу
03 Пушечный гол Малиновского в ворота Ювентуса (Видео)
04 Старшая дочь Елены Кравец Маша окончила школу - снимки с выпускного
05 Петр Яр нокаутировал легендарного чемпиона Жозе Альдо (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бубонная чума: в Монголии скончался 15-летний подросток
Бубонная чума: в Монголии скончался 15-летний подросток
В России завершили доклинические испытания вакцины от коронавируса
В РФ завершили доклинические испытания вакцины от COVID-19
В Киеве 67 новых случаев коронавируса
В Киеве 67 новых случаев коронавируса
Болливудский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом
Болливудский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь