Сладость не радость: как влияет уровень сахара в крови на развитие COVID-19

Новое исследование, проведенное в Ухане, показало, что у пациентов с COVID-19 высокий уровень сахара в крови более чем вдвое увеличивает риск смерти и тяжелых осложнений. При этом китайские исследователи подчеркивают, что у пациентов ранее не диагностировали сахарный диабет.

Предыдущие исследования установили, что гипергликемия (аномально высокий уровень сахара в крови) ассоциируется с повышенным риском смертности при внебольничной пневмонии, инсульте, сердечных приступах, травмах и операциях. Ряд исследований также показал связь между диабетом и тяжестью течения COVID-19.

Однако, прямая корреляция между уровнем глюкозы в крови натощак (FBG) при поступлении в больницу и клиническими результатами пациентов с COVID-19 без диабета не была точно установлена. В новом исследовании авторы изучили связь между FBG при поступлении и смертностью пациентов с COVID-19 без ранее диагностированного диабета в двух больницах.

Ретроспективное исследование оценило всех пациентов с COVID-19 с известным исходом через 28 дней и измерением FBG при поступлении с 24 января 2020 года по 10 февраля 2020 года в двух больницах в Ухане.

Всего было зарегистрировано 605 пациентов с COVID-19, у которых был измерян уровень сахара, включая 114 умерших в больнице. Средний возраст участников был 59 лет, и 322 (53,2%) были мужчинами. В общей сложности 208 (34%) имели одно или несколько основных состояний (но не диагностированный диабет), из которых высокое кровяное давление было наиболее распространенным.

Почти одна треть (29%) пациентов попала в самую высокую категорию FBG при поступлении (7,0 ммоль / л), что означает диабет 2 типа, если такой уровень сахара демонстрируется постоянно. Еще 17% были в диапазоне, который будет считаться преддиабетическим (6,1−6,9 ммоль / л), в то время как более половины (54%) находились в "нормальном" диапазоне FBG 6,0 ммоль / л или ниже.

Ученые выяснили, что люди, у которых был относительно высокий уровень сахара в крови — около 7 миллимоль на литр — умирали от осложнений при COVID-19 примерно в 2,3 раза чаще, чем остальные пациенты.

Аналогичным образом люди со средним количеством сахара в крови умирали на 71% чаще, чем остальные больные. Причем эта вероятность не была связана с развитием ожирения, диабета и других расстройств обмена веществ. Кроме того, повышенный уровень сахара в крови почти в четыре раза увеличивал вероятность развития тяжелых форм COVID-19 и различных осложнений.

Авторы отмечают несколько ограничений в своем исследовании. Во-первых, это было ретроспективное исследование. Во-вторых, они не анализировали гликированный гемоглобин (HbA1c), долгосрочный индикатор контроля сахара в крови, который помогает отличить пациентов с плохим долгосрочным контролем уровня сахара в крови от пациентов со стрессовой гипергликемией.

"Тестирование и контроль уровня сахара в крови должны быть рекомендуется всем пациентам с COVID-19, даже если у них нет ранее существовавшего диабета, так как большинство пациентов с COVID-19 склонны к нарушениям метаболизма глюкозы. Во время пандемии COVID-19 измерение уровня глюкозы в крови натощак может облегчить оценку прогноза и раннее вмешательство, чтобы помочь улучшить общие результаты в лечении COVID-19", — подчеркнули авторы работы.