Летний must have: веские причины добавить в рацион огурцы

Лето — время, когда следует получить максимум пользы от сезонных продуктов. В их числе must-have летнего рациона — низкокалорийный и освежающий огурец.

Огурцы — плоды из семейства тыквенных. Научно известны как Cucumis sativus, принадлежат к тому же семейству, что и цуккини, арбуз и тыква. Это широко распространенная культура, различные сорта которой выращивают по всему миру. Огурец — идеальная пища для тех, кто заботится о своем самочувствии и поддерживает себя в форме. Он содержит много важных питательных веществ, таких как витамин А, витамин В, витамин С, витамин К, марганец, медь и калий. Включение огурцов в ежедневный рацион положительно влияет на здоровье.

Плоды помогают бороться с обезвоживанием, так как они на 90% состоят из воды, которая поддерживает гидратирование организма и вымывает много опасных веществ.

Хотя этот овощ чаще всего употребляют в свежем виде, популярны и огурцы малосольные, соленые и маринованные. Многие закрывают огурцы на зиму, а в холодное время года наслаждаются консервацией.

1. Содержит много питательных веществ

Огурец, калорийность которого очень низкая, содержит много важных витаминов и минералов. Один крупный неочищенный сырой огурец весом 300 г содержит 45 ккал. При этом огурцы состоят из примерно 96% воды. Чтобы увеличить содержание питательных веществ, огурцы следует есть неочищенными.

2. Содержит антиоксиданты

Антиоксиданты — это молекулы, которые блокируют окисление, чье скопление в организме может привести к развитию хронических заболеваний и даже к возникновению рака. Фрукты и овощи, в том числе огурцы, особенно богаты полезными антиоксидантами, которые могут снизить риск этих состояний.

3. Способствует гидратации

Вода имеет решающее значение для функционирования организма — она регулирует температуру, транспортирует питательные вещества, а правильное увлажнение влияет на физическую работоспособность, метаболизм и другие важные процессы. Мы получаем необходимую для организма воду, выпивая разные жидкости, однако можно получать до 40% от общего потребления воды из пищи. Огурцы, которые почти на 100% состоят из воды, идеально способствуют увлажнению.

4. Огурцы помогут похудеть

Огурцы малокалорийны, поэтому их можно добавлять в салаты и делать с ними бутерброды без риска для веса. Кроме того, высокое содержание воды в огурцах также может помочь в потере веса.

5. Могут снизить уровень сахара в крови

Несколько исследований показали, что огурцы могут помочь снизить уровень сахара в крови и предотвратить некоторые осложнения диабета.

6. Полезны для кожи

Вы можете использовать огурцы как домашнее средство, чтобы питать кожу, нанося густую маску на лицо (о том, как ее сделать, читайте ниже). Натуральная маска обеспечивает успокаивающий и холодный эффект, защищает кожу от сухости, прыщей, раздражений.

5. Хорошо влияют на здоровье глаз и эффективны против «гусиных лапок»

Известно, что огурцы хорошо увлажняют кожу вокруг глаз. Витамин Е играет важную роль в повышении выработки коллагена, действуя как естественный агент против морщин. Кроме того, регулярное употребление огурцов помогает улучшить зрение, так как содержит несколько противовоспалительных веществ и антиоксидантов, которые помогают избежать катаракты.

6. Огурцы устраняют неприятный запах изо рта.

Вместо жевательной резинки поместите в рот ломтик огурца — он «прогонит» бактерии, вызывающие неприятный запах, а также устранит микробов, вызывающих осложнения в полости рта и заболевания десен.

7. Более крепкие кости и волосы.

Огурец содержит аскорбиновую и кофейную кислоты, которые помогают укрепить связки, хрящи, сухожилия и кости вашего тела. Овощ также содержит кремнезем, который помогает в формировании соединительной ткани, которая помогает укрепить ослабленные кости. А еще огуречные маски помогают сухим и ослабленным волосам.