Скачать
Понедельник, 13.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В МИД рассказали, когда Шенген откроет границы для украинцев
В МИД рассказали, когда Шенген откроет границы для украинцев
ДТП под Киевом: Зеленский отреагировал на аварию и призвал ужесточить наказание за пьяное вождение
ДТП под Киевом: Зеленский призвал ужесточить наказание за пьяное вождение
СМИ: Роналду принял решение на счет Юве
СМИ: Роналду принял решение на счет Юве
"Это абсолютная мечта": Мэтт Ривз готовит новый сериал о Готэм-Сити
"Это абсолютная мечта": Мэтт Ривз готовит новый сериал о Готэм-Сити

Летний must have: веские причины добавить в рацион огурцы

Летний must have: веские причины добавить в рацион огурцы
16:26 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pexels.com
Лето — время, когда следует получить максимум пользы от сезонных продуктов. В их числе must-have летнего рациона — низкокалорийный и освежающий огурец.

Огурцы — плоды из семейства тыквенных. Научно известны как Cucumis sativus, принадлежат к тому же семейству, что и цуккини, арбуз и тыква. Это широко распространенная культура, различные сорта которой выращивают по всему миру. Огурец — идеальная пища для тех, кто заботится о своем самочувствии и поддерживает себя в форме. Он содержит много важных питательных веществ, таких как витамин А, витамин В, витамин С, витамин К, марганец, медь и калий. Включение огурцов в ежедневный рацион положительно влияет на здоровье.

Плоды помогают бороться с обезвоживанием, так как они на 90% состоят из воды, которая поддерживает гидратирование организма и вымывает много опасных веществ.

Хотя этот овощ чаще всего употребляют в свежем виде, популярны и огурцы малосольные, соленые и маринованные. Многие закрывают огурцы на зиму, а в холодное время года наслаждаются консервацией.

Польза огурцов

1. Содержит много питательных веществ

Огурец, калорийность которого очень низкая, содержит много важных витаминов и минералов. Один крупный неочищенный сырой огурец весом 300 г содержит 45 ккал. При этом огурцы состоят из примерно 96% воды. Чтобы увеличить содержание питательных веществ, огурцы следует есть неочищенными.

Любителям этого напитка не знакомо понятие "подкожный жир"

2. Содержит антиоксиданты

Антиоксиданты — это молекулы, которые блокируют окисление, чье скопление в организме может привести к развитию хронических заболеваний и даже к возникновению рака. Фрукты и овощи, в том числе огурцы, особенно богаты полезными антиоксидантами, которые могут снизить риск этих состояний.

3. Способствует гидратации

Вода имеет решающее значение для функционирования организма — она регулирует температуру, транспортирует питательные вещества, а правильное увлажнение влияет на физическую работоспособность, метаболизм и другие важные процессы. Мы получаем необходимую для организма воду, выпивая разные жидкости, однако можно получать до 40% от общего потребления воды из пищи. Огурцы, которые почти на 100% состоят из воды, идеально способствуют увлажнению.

Польза огурцов

4. Огурцы помогут похудеть

Огурцы малокалорийны, поэтому их можно добавлять в салаты и делать с ними бутерброды без риска для веса. Кроме того, высокое содержание воды в огурцах также может помочь в потере веса.

5. Могут снизить уровень сахара в крови

Несколько исследований показали, что огурцы могут помочь снизить уровень сахара в крови и предотвратить некоторые осложнения диабета.

6. Полезны для кожи

Вы можете использовать огурцы как домашнее средство, чтобы питать кожу, нанося густую маску на лицо (о том, как ее сделать, читайте ниже). Натуральная маска обеспечивает успокаивающий и холодный эффект, защищает кожу от сухости, прыщей, раздражений.

5. Хорошо влияют на здоровье глаз и эффективны против «гусиных лапок»

Известно, что огурцы хорошо увлажняют кожу вокруг глаз. Витамин Е играет важную роль в повышении выработки коллагена, действуя как естественный агент против морщин. Кроме того, регулярное употребление огурцов помогает улучшить зрение, так как содержит несколько противовоспалительных веществ и антиоксидантов, которые помогают избежать катаракты.

Польза огурцов

6. Огурцы устраняют неприятный запах изо рта.

Вместо жевательной резинки поместите в рот ломтик огурца — он «прогонит» бактерии, вызывающие неприятный запах, а также устранит микробов, вызывающих осложнения в полости рта и заболевания десен.

Основная причина скопления жира на бедрах

7. Более крепкие кости и волосы.

Огурец содержит аскорбиновую и кофейную кислоты, которые помогают укрепить связки, хрящи, сухожилия и кости вашего тела. Овощ также содержит кремнезем, который помогает в формировании соединительной ткани, которая помогает укрепить ослабленные кости. А еще огуречные маски помогают сухим и ослабленным волосам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Огурец.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Идет похолодание и дожди: прогноз погоды на неделю
02 Ольга Горбачева рассталась с Юрием Никитиным: подробности
03 Жуткое ДТП под Киевом: четверо погибших, среди них дети
04 Трагедия рейса PS752: в Иране назвали главную причину сбития самолета МАУ
05 "Люди будут шокированы": США получили от уханьских ученых информацию о появлении COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский подписал закон о поддержке культуры на карантине
Зеленский подписал закон о поддержке культуры на карантине
&quot;Опасные кредиты&quot;: НБУ предупреждает украинцев о мошенничествах
"Опасные кредиты": НБУ предупреждает украинцев о мошенничествах
В Верховной Раде ввели сбор за вылет пассажиров
В Верховной Раде ввели сбор за вылет пассажиров
Разорвали Одессу: Влад Яма провел свой день рождения в столице юмора (Фото, Видео)
Разорвали Одессу: Влад Яма провел свой день рождения в столице юмора (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь