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Не убивайте свои артерии: чем грозит стресс на работе

Не убивайте свои артерии: чем грозит стресс на работе
Обновлено 13:00 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Медики выяснили, как стресс влияет на сосуды. Согласно последним исследованиям, люди которые постоянно нервничают на работе рискуют получить проблемы с периферическими артериями.

Рабочий стресс увеличивает риск заболеваний периферических артерий. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института в Швеции.

Заболевания периферических артерий (ЗПА) возникают на фоне накопления холестерина и других жирных субстанций в кровеносных сосудах далеко от сердца. Чаще всего в ногах. Если ЗПА не лечить, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Предыдущие исследования связывали рабочий стресс с другими артериальными заболеваниями. Однако новое оценило связь с ЗПА.

"Наши результаты показывают, что стресс, связанный с работой, может быть фактором риска заболеваний периферических артерий так же как и сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта", — рассказывает Катриина Хейккиля, старший научный сотрудник, главный автор исследования.

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Ученые проанализировали медицинские записи 139 тыс. мужчин и женщин, которые приняли участие в 11 исследованиях, проведенных в период с 1985 по 2008 годы в Финляндии, Швеции, Дании и Великобритании.

За 13 лет наблюдения 0,2-1,8% участников исследования были госпитализированы с ЗПА. Согласно полученным данным, риск был в 1,4 раза выше среди людей, испытывающих серьезный стресс на работе. Однако ученые подчеркивают, что связь ассоциативная.

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Все по теме:

Стресс, Работа, Нервы, Артерии.

Автор:

Телеграф
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