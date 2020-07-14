Скачать
Вторник, 14.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Раде повысили стипендии детям-сиротам
В Раде повысили стипендии детям-сиротам
Нардепы заблокировали подписание закона об игорном бизнесе
Нардепы заблокировали подписание закона об игорном бизнесе
Перед Украиной Германия сыграет с Чехией и Турцией
Перед Украиной Германия сыграет с Чехией и Турцией
Танцы со звездами-2020: кто закроет судейскую тройку
Танцы со звездами-2020: кто закроет судейскую тройку

Круче молодильных яблочек: назван главный напиток долгожителей

Круче молодильных яблочек: назван главный напиток долгожителей
Обновлено 17:18 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Люди, регулярно употребляющие зеленый чай, в целом живут дольше тех, кто его не любит игнорирует. Китайские ученые убедились, что такой вид чая имеет способность продлевать жизнь.

Научные специалисты из Китая в течение нескольких лет изучали влияние зеленого чая на состояние здоровья человека, — в первую очередь, на состояние сердечно-сосудистой системы. Их выводы опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology.

В общей сложности участниками исследовательского проекта China-PAR, стартовавшего в 1998 году, стали 100 902 человек. В среднем за каждым из них наблюдали в течение 7,3 лет. В конечном итоге было установлено, что у людей, регулярно употреблявших зеленый чай, вероятность пострадать от инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний был снижена на 20%.

Кроме того, любители зеленого чая, как оказалось, в действительности в целом живут дольше. Риск развития смертельных заболеваний сердца у них понижен на 22%, а риск смерти от всех причин — на 15% по сравнению с людьми, которые не любят и не пьют чай регулярно.

Не только вкусная приправа, но и целебное растение: польза горчицы

Ученые отмечают, что благотворное влияние зеленого чая на продолжительность жизни человека связано с эффектами его биологически активных компонентов – полифенолов. Под их действием снижается кровяное давление, сокращается концентрация липидов и липопротеинов – жировых субстанций, которые являются главными факторами развития болезней сердца и сосудов.

При этом, отдельно замечают ученые, при производстве черного чая столь ценные полифенолы окисляются и теряют свои антиоксидантные свойства. Также они подчеркивают, что для максимально полезного эффекта чай надо пить постоянно, поскольку чайные полифенолы в организме человека не сохраняются на долгое время.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Напиток, Чай, Зеленый чай.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине резко подорожал доллар: свежий курс валют
02 Илон Маск избивал Эмбер Херд: новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа с актрисой
03 "СН" будет рекомендовать Песчанскую на должность главы АМКУ, а Уруского - на вице-премьера
04 Внеочередное заседание Рады: Арахамия анонсировал рассмотрение законопроекта "Об оборонных закупках"
05 СМИ: Динамо продает Цыганкова и Миколенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Борьба с COVID-19: США выделили Украине еще $1,8 млн
Борьба с COVID-19: США выделили Украине еще $1,8 млн
В Раде внесли изменения в закон о ВАКС
В Раде внесли изменения в закон о ВАКС
В Кабмине рассматривают возможность обучения детей в две смены
С нового учебного года школьники могут обучаться в две смены
Ушел из жизни один из ведущих &quot;Разрушителей легенд&quot; Грант Имахара
Ушел из жизни один из ведущих "Разрушителей легенд" Грант Имахара
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь