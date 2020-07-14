Круче молодильных яблочек: назван главный напиток долгожителей

Люди, регулярно употребляющие зеленый чай, в целом живут дольше тех, кто его не любит игнорирует. Китайские ученые убедились, что такой вид чая имеет способность продлевать жизнь.

Научные специалисты из Китая в течение нескольких лет изучали влияние зеленого чая на состояние здоровья человека, — в первую очередь, на состояние сердечно-сосудистой системы. Их выводы опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology.

В общей сложности участниками исследовательского проекта China-PAR, стартовавшего в 1998 году, стали 100 902 человек. В среднем за каждым из них наблюдали в течение 7,3 лет. В конечном итоге было установлено, что у людей, регулярно употреблявших зеленый чай, вероятность пострадать от инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний был снижена на 20%.

Кроме того, любители зеленого чая, как оказалось, в действительности в целом живут дольше. Риск развития смертельных заболеваний сердца у них понижен на 22%, а риск смерти от всех причин — на 15% по сравнению с людьми, которые не любят и не пьют чай регулярно.

Ученые отмечают, что благотворное влияние зеленого чая на продолжительность жизни человека связано с эффектами его биологически активных компонентов – полифенолов. Под их действием снижается кровяное давление, сокращается концентрация липидов и липопротеинов – жировых субстанций, которые являются главными факторами развития болезней сердца и сосудов.

При этом, отдельно замечают ученые, при производстве черного чая столь ценные полифенолы окисляются и теряют свои антиоксидантные свойства. Также они подчеркивают, что для максимально полезного эффекта чай надо пить постоянно, поскольку чайные полифенолы в организме человека не сохраняются на долгое время.