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Отличное средство для защиты от гипертонии или веская причина полюбить шпинат

Отличное средство для защиты от гипертонии или веская причина полюбить шпинат
Обновлено 20:32 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Медики и диетологи в один голос заявляют, что один из самых лучших продуктов для защиты от гипертонии - это шпинат.

По словам шведских медиков, шпинат — настоящий суперфуд, он содержит важные для сердечно-сосудистой системы питательные вещества калий, фолат и магний.

"Благодаря обилию полезных для сердца питательных веществ, шпинат способен эффективно снижать показания артериального давления", — утверждают эксперты.

Медики пояснили, что его регулярное употребление помогает сбалансировать хрупкий баланс калия и натрия, необходимый для здоровых сосудов. Благодаря такому балансу почки эффективнее справляются с работой по выведению лишней жидкости, создающей дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, повышающую риск развития опасной гипертонии.

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Организм современных людей зачастую страдает от избытка натрия (соли), снижающего способность почек удалять жидкость. Шпинат является одним из лучших продуктов для защиты от подобной проблемы.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Шпинат, Гипертония, Польза.

Автор:

Телеграф
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