Почему не все болеют коронавирусом: доктор Комаровский дал ответ

Известный украинский врач Евгений Комаровский решил внести еще немного ясности в ситуацию с коронавирусом. На своем Youtube-канале медик рассказал почему не все заражаются Covid-19.

Евгений Комаровский напомнил о существовании в организме человека так называемого неспецифического или местного иммунитета, который является его «защитными воротами». Поэтому заражение коронавирусом, как и любыми другими вирусами, происходит у людей, у которых он слабый.

«Вирус попадает на защитные оболочки, и там работают определенные защитные силы. Там производится слизь, которая имеет в себе лизоцим, интерферон, определенные вещества, которые убивают эти вирусы прямо на месте, не давая им проникнуть внутрь организма», – говорит врач.

Местного иммунитета чаще всего человеку хватает, чтобы нейтрализовать большинство инфекций. Когда же он не срабатывает, включается специфический иммунитет – в слизи начинают вырабатываться секреторные тела, антитела, особые для каждого вида инфекции.

Поэтому, по словам врача, слизистые оболочки всегда должны быть влажными, поскольку сухие создают почву для размножения инфекции.

«Нужно много пить, дышать чистым прохладным воздухом, следить за его влажностью», – советует Евгений Комаровский.