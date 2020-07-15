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Почему не все болеют коронавирусом: доктор Комаровский дал ответ

Почему не все болеют коронавирусом: доктор Комаровский дал ответ
08:28 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: instagram
Известный украинский врач Евгений Комаровский решил внести еще немного ясности в ситуацию с коронавирусом. На своем Youtube-канале медик рассказал почему не все заражаются Covid-19.

Евгений Комаровский напомнил о существовании в организме человека так называемого неспецифического или местного иммунитета, который является его «защитными воротами». Поэтому заражение коронавирусом, как и любыми другими вирусами, происходит у людей,  у которых он слабый.

«Вирус попадает на защитные оболочки, и там работают определенные защитные силы. Там производится слизь, которая имеет в себе лизоцим, интерферон, определенные вещества, которые убивают эти вирусы прямо на месте, не давая им проникнуть внутрь организма», – говорит врач.

Местного иммунитета чаще всего человеку хватает, чтобы нейтрализовать большинство инфекций. Когда же он не срабатывает, включается специфический иммунитет – в слизи начинают вырабатываться секреторные тела, антитела, особые для каждого вида инфекции.

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Поэтому, по словам врача, слизистые оболочки всегда должны быть влажными, поскольку сухие создают почву для размножения инфекции.

«Нужно много пить, дышать чистым прохладным воздухом, следить за его влажностью», – советует Евгений Комаровский.

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Все по теме:

Здоровье, Коронавирус, Евгений Комаровский, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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