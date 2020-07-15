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Поможет от бессонницы и предотвратит рак: чем полезна дыня

Поможет от бессонницы и предотвратит рак: чем полезна дыня
07:38 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pixabay
На прилавках магазинов и рынков уже начинает появляться один из самых любимых всеми летних продуктов - дыня. Специально для "поклонников" сезонного растения мы подготовили список полезных его свойств.

Дыня — растение из семейства тыквенных. Этот плод особенно популярен в конце лета-начале осени: дыни становятся сладкими, их можно добавлять в различные блюда или употреблять в натуральном виде. К тому же, они очень полезны.

В 100 граммах дыни сорта "канталупа" содержится всего 34 калории. В 100 граммах мускатной дыни — 36 калорий.

Чем же так полезна дыня:

1. Укрепляет иммунную систему

Чем полезна дыня? Дыня стимулирует эритроциты и оживляет иммунную систему, поскольку она богата полезным витамином С. Также растение богато калием и защищает сердечно-сосудистую систему.

Польза дыни для организма

2. Предотвращает рак

Дыня содержит большое количество бета-каротина и витамина С, которые помогают эффективно бороться с раком и нейтрализовать свободные радикалы в организме.

3. Помогает бороться со стрессом

Плод помогает нормализовать частоту сердечных сокращений, что увеличивает подачу кислорода в мозг, а это, в свою очередь, позволяет нервной системе расслабиться.

4. Защищает здоровье легких

Курение вызывает снижение уровня витамина, А в организме. Дыня восстанавливает его количество и обладает способностью уменьшать повреждение легких. К тому же, ее аромат избавляет от неприятного запаха табака.

5. Избавляет от бессонницы

Дыня содержит компоненты, которые успокаивают нервы и уменьшают беспокойство.

Чем полезна дыня

6. Идеальный ингредиент для диеты

Этот продукт высококалорийный и содержит волокна, благодаря которым легко похудеть. Дыня может подавить чувство голода естественными способами и на длительное время. Она также не вызывает вздутие живота, занимая слишком много места в желудке, как некоторые другие продукты, которые содержат слишком много клетчатки.

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7. Полезны для здоровья кишечника

Регулярное потребление дыни может помочь сохранить здоровье кишечника. Семена дыни могут помочь избавиться от кишечных глистов. Также полезна дыня при беременности благодаря содержанию витамина С, бета-каротина.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Дыня.

Автор:

Телеграф
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