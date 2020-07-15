Многие недооценивали эту специю: чем хорош черный перец

Многие считают черный перец популярной специей, которая делает вкус пищи острой и насыщенной. Однако это не единственный его плюс. Медики рассказали, что он может принести большую пользу.

Специалисты выяснили, что черный перец имеет намного больше плюсов, чем все считали.

Пищеварение

Свежий черный перец содержит соляную кислоту, которая помогает пищеварению. Дополнительно она оказывает эффект на кишечник, снижая риск желудочно-кишечных расстройств.

Запоры

Людям, страдающим от запора, стоит добавлять к пище черный перец. Регулярное его потребление помогает с решением проблемы.

Лишний вес

Черный перец помогает похудеть. Его можно добавлять к зеленому чаю два-три раза в день. Большое количество фитонутриентов, присутствующих в составе, способствует сокращению количества жира в организме.

Рак

Считается, что в сочетании с куркумой черный перец предотвращает рак. В черном перце присутствуют антиоксиданты, витамин А и каротиноиды, которые помогают предотвратить рак и другие смертельные заболевания.