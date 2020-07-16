Какие продукты спасают от гипертонии

Медики называют растительный продукт "суперфудом": он содержи важные для сердечно-сосудистой системы питательные вещества калий, фолат и магний.

По словам британских медиков, употребление этого доступного продукта способствует балансу калия и натрия, необходимого организму для нормального состояния артериального давления.

Апеллируя к результатам исследования шведских ученых, специалисты из Blood Pressure UK (Великобритания) назвали один из лучших продуктов для защиты от гипертонии – это шпинат. Их доводы опубликовало издание Express.

"Благодаря обилию полезных для сердца питательных веществ, шпинат способен эффективно снижать показания артериального давления", — констатировали эксперты.

Медики пояснили, что его регулярное употребление помогает сбалансировать хрупкий баланс калия и натрия, необходимый для здоровых сосудов. Благодаря такому балансу почки эффективнее справляются с работой по выведению лишней жидкости, создающей дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, повышающую риск развития опасной гипертонии.

Организм современных людей зачастую страдает от избытка натрия (соли), снижающего способность почек удалять жидкость. Шпинат является одним из лучших продуктов для защиты от подобной проблемы, заявили британские специалисты.