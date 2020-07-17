Скачать
Пятница, 17.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: третий день выявили более 800 новых случаев COVID-19
Коронавирус в Украине: третий день выявили более 800 новых случаев COVID-19
Украину снова накроет жара: в отдельных регионах пройдут сильные грозы
Украину снова накроет жара: в отдельных регионах пройдут сильные грозы
Шикарный штрафной от Месси - в обзоре матча Барселона - Осасуна (Видео)
Шикарный штрафной от Месси - в обзоре матча Барселона - Осасуна (Видео)
17 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
17 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Что нужно есть, чтобы сердце было здоровым

Что нужно есть, чтобы сердце было здоровым
Обновлено 10:44 Сегодня Телеграф formulazdorovya.com Фото: pixabay.com
Здоровое сердце — залог долгой полноценной жизни без болезней и забот.

Целебные бобы

Целебные бобы

Особенно полезны для сердца продукты, богатые калием и магнием. Среди прочих к ним относят бобы, в частности красную фасоль. Кроме этих микроэлементов в фасоли много железа, фолиевой кислоты и флавоноидов. Такой «коктейль» укрепляет стенки сосудов и делает их эластичными. А еще фасоль — щедрый источник растительного белка. Она прекрасно заменяет мясо и снижает потребление вредных жиров. Для этого нужно съедать 100–150 г любых бобов каждый день.

Доктор рыба

Рыба

В этом отношении не знает себе равных морская рыба: лосось, скумбрия, семга, сельдь и сардины. Все дело в жирных омега-3 кислотах. Они понижают уровень вредных жиров в организме, которые провоцируют развитие сердечных болезней и диабета. Полезные вещества, содержащиеся в такой рыбе, улучшают состав крови и препятствуют появлению тромбов. Положительный эффект не заставит себя ждать, если съедать хотя бы три раза в неделю по 150–200 г жирной рыбы.

Завтрак для чемпиона

Завтрак для чемпиона

Овсянка с утра пораньше — блюдо, полезное во всех отношениях. Овес содержит клетчатку и бета-глюкан, которые нормализуют уровень холестерина в крови. К тому же благодаря клетчатке уходит лишний вес, что уменьшает нагрузку на сердце. Вдобавок регулярное употребление овсянки служит профилактикой сахарного диабета. Всего 150 г овсяной каши с любыми ягодами или сухофруктами на завтрак — и сердце будет работать как часы.

Больше чем капуста

Брокколи

Брокколи называют продуктом для сердца № 1. И это вполне заслуженно. Кудрявая капуста изобилует антиоксидантами, которые надежно защищают сердце от разрушительных свободных радикалов. Благодаря уникальному набору микроэлементов снижается риск развития атеросклероза и рака. Кроме того, брокколи выводит из организма имеющиеся канцерогены. Для оздоровления следует съедать в день 200–250 г капусты в свежем или вареном виде.

Секретная сила трав

Шпинат

Шпинат, как и вся листовая зелень, несомненно, является продуктом, полезным для работы сердца. Активные вещества в его составе понижают уровень гомоцистеина в организме. Эта вредная аминокислота разрушает внутренние стенки артерий и повышает риск сердечных болезней. Особенно полезен шпинат для тех, кто страдает от повышенного давления. Чтобы держать его под контролем, съедайте по одному пучку этой зелени ежедневно.

Бальзам на сердце

Лен

Льняное масло считается одним из самых полезных для сердца более чем заслуженно. Ведь в нем целый набор полиненасыщенных жирных кислот: линолевая, стеариновая, олеиновая и т. д. Именно они снижают уровень холестерина в крови, очищают сосуды и рассасывают тромбы. Только не стоит подвергать масло тепловой обработке и злоупотреблять им сверх меры. Лучше всего ограничиться 2–3 ст. л. льняного масла в день и добавлять его в готовые салаты, каши и супы.

Заморское чудо

Авокадо

Какие продукты улучшают работу сердца, помимо названных? Конечно же, фрукты. И здесь безоговорочно лидирует авокадо. Этот заморский плод ускоряет усваивание важных для сердца элементов: калия, магния, железа, витаминов группы B и ликопина. Его активные вещества налаживают жировой обмен, повышают уровень «хорошего» холестерина и препятствуют развитию атеросклероза. Половина свежего авокадо в день — и прилив сил и энергии вам гарантирован.

Плод долголетия

Яблоки

Более привычные для нас яблоки защищают сердце от различных болезней ничуть не хуже. В частности, снижают риск развития инфаркта и атеросклероза. Содержащиеся в этих фруктах фитоэлементы препятствуют разрушению клеток сосудов и мышечной ткани, снимают воспаления и разжижают тромбы. А клетчатка обеспечивает нормальный уровень холестерина. Для профилактики полезно съедать по одному яблоку в день или добавлять его в различные соки и смузи.

Ягодный друг

Черника

Практически все ягоды полезны для сердца. Но пьедестал почета достался чернике благодаря рекордному количеству антоциана. Этот антиоксидант в сочетании с витамином C и клетчаткой очищает и укрепляет сосуды. К тому же это вещество выводит из организма лишний холестерин, замедляет возрастные изменения сердца и является профилактикой рака кровеносной системы. Чашка свежей черники 4–5 раз в неделю станет полезным дополнением к вашему рациону.

Ядра здоровья

Арахис

Орехи — еще один продукт, укрепляющий сердце. Это альтернативный источник жирных полиненасыщенных кислот, без которых, как мы уже знаем, сердцу приходится тяжело. Особенно полезными в этом отношении являются миндаль, грецкие и кедровые орехи. Они питают сердце и сосуды калием, магнием, витаминами В, С, E и РР, благодаря чему повышается их выносливость. Всего 15–20 г подсушенных орехов каждый день позволят легко в этом убедиться.

Разумеется, это далеко не полный перечень продуктов, незаменимых для здорового сердца и сосудов. Если они будут присутствовать в вашем рационе постоянно, хорошее самочувствие и 8–10 дополнительных лет в активе вам обеспечены!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сердце, Здоровье, Здоровое сердце.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как узнать свои скрытые способности: тест, которые вас поразит
02 Азербайджан пригрозил ракетным ударом взорвать АЭС в Армении
03 "Должно быть стыдно": Зеленский прокомментировал ситуацию со сторонниками Шария
04 США в ОБСЕ о Донбассе: России пора прекращать "театр абсурда"
05 В "Слуге народа" определились с кандидатом в мэры Киева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве назвали условия, при каких ЕС откроет границы для украинцев
Степанов рассказал, при каких условиях ЕС откроет границы
Евро и доллар значительно подорожали: свежий курс валют на 17 июля
Курс валют: евро и доллар значительно подорожали
В разгар эпидемии коронавируса в США выявили чуму
В разгар эпидемии коронавируса в США выявили чуму
&quot;Ничего общего&quot;: Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в суде по делу Джонни Деппа
"Ничего общего": Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в суде по делу Джонни Деппа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь