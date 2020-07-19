Медики перечислили признаки большого количества токсинов в печени

Даже если мы правильно питаемся и ведем здоровый образ жизни, в организме все равно могут накапливаться токсины. Это негативно сказывается на состоянии нашего здоровья.

Если в печени скапливается слишком большое количество токсинов, фильтрующая функция органа может ослабеть, замедляя вывод вредных веществ. Некоторые признаки указывают на опасное нарушение.

Медики называют разные признаки того, что в печени скопились токсины. Один из них – это проблемы с кожей: она может чесаться, шелушиться, становится очень чувствительной. Подобное изменение специалисты объясняют ухудшившимся усвоением полезных веществ в организме. Некоторые токсины, собираясь в печени, могут влиять на то, как организм получает белок или необходимые ему жиры, говорят они.

Еще один признак того, что в ней скопились токсины, – чувство горечи во рту. Печень вырабатывает больше желчи, когда необходимо расщепить попавшее в организм нежелательное вещество. Обилие потенциально опасных соединений стимулирует повышенное выделение желчи, которая не успевает перерабатываться. Отсюда – горечь.

Помимо того, на состояние печени, чья работа тесно связана с пищеварительными процессами, указывают изменившиеся выделения, моча и фекалии. Если орган не успевает отфильтровывать возможные токсины, урина и кал становятся темными (последний – вплоть до черного цвета). Либо, напротив, каловые массы могут приобрести очень светлый оттенок.