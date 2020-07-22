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Прокачайте свое серое вещество: обнаружена связь между памятью и шоколадом

Прокачайте свое серое вещество: обнаружена связь между памятью и шоколадом
Обновлено 08:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Ученые доказали пользу шоколада для мозга. Оказывается, люди, часто употребляющие эту сладость имеют отличную память.

В шоколаде содержатся флавоноиды. Именно они, пришли к выводу ученые, улучшают работу головного мозга и память человека.

Ученые из Италии выяснили, что в случае умеренного ежедневного употреблении шоколада значительно уменьшается риск нейродегенеративных заболеваний.

Проанализировав ряд научных работ, исследователи оценили последствия острого и хронического воздействия флавоноидов (растительных полифенолов), которые содержатся в составе бобов какао, на активность головного мозга.

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В  исследованиях пригласили поучаствовать добровольцев. В течении пяти дней или трех месяцев они употребляли напиток какао или шоколадные плитки в малых, средних и больших количествах.

Результаты поразили ученых. Оказалось, что флавоноиды, которых "пруд пруди" в темном шоколаде, повышают уровень рабочей памяти, определяющую способность держать в уме информацию, необходимую, например, для решения логических задач.

При этом, ученые напоминают, что чрезмерное употребление этого продукта может быть вредным.

Чтобы мозги работали: полезные продукты для улучшения памяти

Напомним, ученые выяснили, что смех не только продлевает жизнь, но еще имеет и другие плюсы. В частности, он положительно влияет на "прокачку" нашей памяти.

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Все по теме:

Память, Шоколад, Польза.

Автор:

Телеграф
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