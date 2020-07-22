Прокачайте свое серое вещество: обнаружена связь между памятью и шоколадом

Ученые доказали пользу шоколада для мозга. Оказывается, люди, часто употребляющие эту сладость имеют отличную память.

В шоколаде содержатся флавоноиды. Именно они, пришли к выводу ученые, улучшают работу головного мозга и память человека.

Ученые из Италии выяснили, что в случае умеренного ежедневного употреблении шоколада значительно уменьшается риск нейродегенеративных заболеваний.

Проанализировав ряд научных работ, исследователи оценили последствия острого и хронического воздействия флавоноидов (растительных полифенолов), которые содержатся в составе бобов какао, на активность головного мозга.

В исследованиях пригласили поучаствовать добровольцев. В течении пяти дней или трех месяцев они употребляли напиток какао или шоколадные плитки в малых, средних и больших количествах.

Результаты поразили ученых. Оказалось, что флавоноиды, которых "пруд пруди" в темном шоколаде, повышают уровень рабочей памяти, определяющую способность держать в уме информацию, необходимую, например, для решения логических задач.

При этом, ученые напоминают, что чрезмерное употребление этого продукта может быть вредным.

Напомним, ученые выяснили, что смех не только продлевает жизнь, но еще имеет и другие плюсы. В частности, он положительно влияет на "прокачку" нашей памяти.