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Сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья

Сколько яиц можно есть в день без вреда для здоровья
Обновлено 09:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Яйца — отличный источник белка и полезных нутриентов для организма. Однако в них содержится холестерин — потенциально вредное для сосудов вещество.

До недавнего времени считалось, что нельзя употреблять много яиц из-за холестерина, который влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. В тоже время новые исследования доказывают, что есть от трех до восьми яиц в неделю можно и без вреда для своего здоровья.

Сообщается, что диетический холестерин, который содержится в органических продуктах, никак не влияет на состояние сердечной мышцы и сосудов.

Ученые уверены, что при употреблении одного яйца в день не повысится риск возникновения заболеваний, а наоборот. Так как в их составе присутствуют антиоксиданты, витамины и мононенасыщенные жиры, которые непосредственно полезны для пожилых людей, будущих мам и детей. 

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При расстройствах ЖКТ рекомендуется добавлять яичный белок в первые блюда. Отмечается, что новые нормы позволяют все-таки съедать три-четыре порции яиц в неделю. В тоже время сопровождать их должны более простые продукты, такие как любая зелень или овощи.

Напомним, морковь полезна для зрения, нормального пищеварения, хорошего иммунитета. Но даже этим продуктом не стоит злоупотреблять и всегда помнить о правиле "золотой середины".

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Все по теме:

Здоровье, Яйца, Польза яиц.

Автор:

Телеграф
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