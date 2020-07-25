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Как нужно есть яблоки, чтобы они приносили максимум пользы
Как нужно есть яблоки, чтобы они приносили максимум пользы

Как нужно есть яблоки, чтобы они приносили максимум пользы

Как нужно есть яблоки, чтобы они приносили максимум пользы
Обновлено 08:34 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Яблоко невероятно полезный фрукт, именно поэтому его еще называют плодом здоровья.

Яблоко — один из самых полезных фруктов для кишечника. Известно, что именно в них есть растворимые и нерастворимые пищевые волокна, которые помогают очистить кишечник и наладить его перистальтику. Для нормализации пищеварения достаточно всего лишь половинки среднего яблока или одного маленького.

Стоит отметить, что больше всего витаминов и минералов содержится именно в кожуре яблока, поэтому лучше всего кушать яблоки вместе с кожуркой.

Кожура – прекрасный источник пищевых волокон, которые очень нравятся кишечным бактериям.

Польза яблок

Множество людей пугаются блестящей натертой воском кожуры. Именно вот это делают для лучшей сохранности плодов и более привлекательного вида. Ученые отметили, что воск используется пищевой и вреда он не приносит.

Какие яблоки полезнее – красные или зеленые?

Этим вопросом задавались исследователи и пришли к выводу, что в целом разницы нет. Витаминно-минеральный состав яблок примерно одинаковый, а содержание сахара больше зависит от сорта.

Маленькая, да удаленькая: полезные свойства брюссельской капусты

Можно ли есть червивое яблоко?

Самого червяка кушать не стоит точно, но тот факт, что он позарился на ваше яблоко сообщает о том, что фрукт действительно очень хороший. Также можно вырезать кусочек, где поселился червяк, и спокойно скушать остальную часть яблока.

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Все по теме:

Здоровье, Фрукты, Польза яблок.

Автор:

Телеграф
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