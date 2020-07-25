Худеющим на заметку: сало способствует эффективному похудению

Сегодня речь пойдет о сале. Далеко не все знают, что этот продукт не только вкусный, но и полезный. Какие болезни лечат при помощи сала и почему продукт нужно употреблять во время диеты - читайте в нашем материале.

Немецкие ученые из Института здоровья в Дрездене развенчали популярные мифы о вреде сала. В результате исследований эксперты пришли к выводу, что сало и бекон - скорее полезные и даже в каком-то смысле лечебные продукты.

Многие отказываются от употребления сала, считая его вредным животным жиром, которое тяжело усваивается и богато холестерином. На самом деле, утверждают ученые, сало достаточно легко усваивается организмом и содержит огромное количество полезных натуральных веществ. Свежее сало содержит ценные жирные кислоты - линолевую и арахидоновую. Но для того, чтобы пользы было больше, чем вреда, не нужно жарить сало, особенно в масле.

Компоненты очень важны для нормальной работы мозга и нервной системы, укрепляют иммунитет и защищают клетки мозга. Да, в нем содержится холестерин. Но в той же говяжьей печени его раза в 4 больше. А кроме того в качественном продукте содержится особое вещество - холин. Это вещество нивелирует негативный эффект холестерина и защищает стенки кровеносных сосудов - так что бляшек от сала не будет.

Еще одна хорошая новость - сало не способствует набору веса, вопреки существующим мифам. Дело в том, что его невозможно переесть - организм просто не позволит. Ожирение чаще всего происходит из-за переизбытка в питании углеводов, а не жиров.