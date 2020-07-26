Удивительные полезные свойства меда

По началу сладкое лакомство использовалось лишь в кулинарии. Однако спустя годы но специалисты открыли лечебные свойств меда.

Известно, что мед помогает при простуде и является хорошим укрепляющим иммунитет средством. Также у него есть и другие малоизвестные преимущества.

Превосходная замена сахара. Мёд на 70% состоит из сахара, а остальные 30% - из воды, минералов и белка. С давних времен мед используют в качестве натурального подсластителя, также в некоторых случаях он гораздо полезней традиционного сахара.

Помогает лучше спать. Это сладость производит успокаивающее воздействие на гормоны стресса кортизол и адреналин. Сообщается, что чайную ложку меда и щепотку соли нужно съедать незадолго до отхода ко сну.

Избавляет от прыщей. У меда имеются выраженные противомикробные свойства. Нужно наносить мед на кожу для того, чтобы бороться с угревой сыпью и прыщами. Через 30 минут нужно обязательно смывать маску теплой водой.

Превосходный ранозаживляющий агент. Эта сладость способна стерилизовать раны и ускорять процесс заживления. Мед борется с антибиотикорезистентными бактериями и язвами, а еще с тяжелыми ранами. Но перед тем как использовать мёд при лечении, нужно обязательно проконсультироваться с медиками.