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Битва за красоту: самый лучший витамин для молодости и сияния кожи

Битва за красоту: самый лучший витамин для молодости и сияния кожи
Обновлено 21:43 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Витаминами красоты называют те варианты микроэлементов, которые позволяют сохранять молодость и тонус кожи, обеспечивают ее сияние, способствуют крепости ногтей и зубов.

Продукты с витамином С распространены на косметическом рынке и в салонах красоты. Почему? Именно витамин С может быть использован для производства коллагена, который помогает восстанавливать ткань и делает нашу кожу более гладкой.

"Кожа содержит высокие концентрации витамина С, который стимулирует синтез коллагена и обеспечивает антиоксидантную защиту от фотоповреждений, вызванных ультрафиолетом. Когда ультрафиолетовый свет попадает на кожу, он вызывает воспалительную реакцию, которая повреждает клетки кожи и может привести к тому, что кожа становится сухой, неэластичной, утолщенной, желтой, чешуйчатой, пятнистой и морщинистой с кожистой текстурой. Противовоспалительное действие витамина С помогает защитить кожу во время воздействия ультрафиолета и стимулирует выработку нового коллагена", — рассказывает врач-диетолог Сара Брюер изданию The Sun.

Не только снаружи, но и внутрь

Тем не менее, врачи считают, что диета всегда должна быть на первом месте. Доклинические исследования показывают, что напитки на основе цитрусовых могут потенциально предотвратить преждевременное старение кожи, вызванное окислительным стрессом.

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Исследования воздействия на кожу

В исследовании, опубликованном в журнале "Клиническая, косметическая и исследовательская дерматология", витамин С и раствор плацебо наносились на лица людей в течение 60 дней.

Ученые обнаружили, что местно применяемый витамин С является "высокоэффективным в качестве омолаживающей терапии, вызывающей значительный синтез коллагена во всех возрастных группах с минимальными побочными эффектами".

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Все по теме:

Здоровье, Красота, Уход за кожей.

Автор:

Телеграф
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