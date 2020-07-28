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Полезен не только при простуде: малоизвестные свойства меда

Полезен не только при простуде: малоизвестные свойства меда
Обновлено 21:07 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Мед не только отличный помощник при простуде и хорошее укрепляющее иммунитет средство: у него есть и другие полезные преимущества.

Превосходная замена сахара. Мёд на 70% состоит из сахара, а на другие 30% - из воды, минералов и белка. С древних времен его используют в качестве натурального подсластителя, и в некоторых случаях он гораздо полезней традиционного сахара.

Помогает лучше спать. Мёд производит успокаивающее воздействие на гормоны стресса кортизол и адреналин, из-за которых мы не спим по ночам. Чайную ложку меда и щепотку соли съешьте незадолго до отхода ко сну.

Избавляет от прыщей. У меда имеются выраженные противомикробные свойства. Наносите мед на кожу для того, чтобы бороться с угревой сыпью и прыщами. Через 30 минут смывайте маску теплой водой.

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Превосходный ранозаживляющий агент. Мёд способен стерилизовать раны и ускорять процесс заживления. Он борется с антибиотикорезистентными бактериями и язвами, а также с тяжелыми ранами. Но перед тем как использовать мёд при лечении, проконсультируйтесь с врачами.

Оружие против опухолей. Потенциально мощный источник антиоксидантов. Мед намного снижает риск развития рака почек.

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Питание, Здоровье, Мед, Польза.

Автор:

Телеграф
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