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Самый простой и наиболее действенный способ продлить жизнь

Самый простой и наиболее действенный способ продлить жизнь
Обновлено 07:51 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com
Группа научных сотрудников все-таки выяснили, что физические упражнения помогают восстановить мышечную ткань и конечно же продлить жизнь.

Специалисты провели научные исследования в Великобритании, определило: продлить жизнь эффективно помогают физические нагрузки – даже в количестве менее 15 минут в день.

По словам ученых, этот метод является самым действенным для того, чтобы обрести долголетие.

Отмечается, что благодаря столь небольшому объему физических нагрузок можно продлить жизнь сразу на несколько лет.

Таким образом учеными был определен самый простой способ продлить жизнь – 13 минут физических занятий каждый день. Об этом пишет издание "Медицина и наука". 

"Всего лишь несколько минут физических упражнений в день могут оказать огромное влияние на здоровье человека в долгосрочной перспективе", — констатируют авторы проекта.

Специалисты проанализировали данные о физических нагрузках 140 тысяч человек. Такие полученные данные свидетельствуют тому, что занятия спортом в общей сложности по 90 минут в неделю на протяжении целого года увеличивают продолжительность жизни неактивного человека на три года. В тоже время, если человек занимается спортом по 25 минут в день, его жизнь может удлиниться на четыре года.

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"Мы обнаружили, что люди, добавившие четыре минуты физических упражнений к своей повседневной жизни, увеличили свою продолжительность жизни на 1,7 года", — дополнительно сообщили исследователи.

Говоря об упражнениях, специалисты подчеркнули, что подойдут даже просто пешие прогулки. Также они рекомендуют короткие пробежки, велосипедные прогулки.

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Все по теме:

Здоровье, Долголетие, Спорт, Занятие спортом.

Автор:

Телеграф
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