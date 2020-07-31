Названа максимально допустимая порция арбуза в день

По словам специалистов, арбузы обладают множеством полезных свойств.

Арбуз – один из любимейших продуктов во второй половине лета. Но можно ли его есть в неограниченных количествах? Эксперты считают, что нет – меру все-таки знать надо.

Арбуз – безусловно очень полезный продукт. Он обладает множеством полезных свойств и отличается высоким содержанием бета-каротина, B5, A, B6, кремния, кальция, магния, калия, натрия, железа и других полезных веществ.

Кроме того, умеренное потребление этого плода помогает притупить чувство голода, что может сыграть положительную роль при похудении. При этом за количеством съеденного следить все же нужно.

"В арбузе содержится много сахара — от пяти до 10 граммов на 100 граммов мякоти. Это, во-первых, избыточная нагрузка на поджелудочную железу. Во-вторых, его бесконтрольное употребление может привести к лишнему весу", — сказал специалист.

Тутельян добавил, что взрослый может съедать до 400-500 граммов в день, а ребенок – до 300-400 граммов.