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Названа максимально допустимая порция арбуза в день

Названа максимально допустимая порция арбуза в день
Обновлено 15:11 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com
По словам специалистов, арбузы обладают множеством полезных свойств.

Арбуз – один из любимейших продуктов во второй половине лета. Но можно ли его есть в неограниченных количествах? Эксперты считают, что нет – меру все-таки знать надо.

Арбуз – безусловно очень полезный продукт. Он обладает множеством полезных свойств и отличается высоким содержанием бета-каротина, B5, A, B6, кремния, кальция, магния, калия, натрия, железа и других полезных веществ.

Кроме того, умеренное потребление этого плода помогает притупить чувство голода, что может сыграть положительную роль при похудении. При этом за количеством съеденного следить все же нужно.

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"В арбузе содержится много сахара — от пяти до 10 граммов на 100 граммов мякоти. Это, во-первых, избыточная нагрузка на поджелудочную железу. Во-вторых, его бесконтрольное употребление может привести к лишнему весу", — сказал специалист.

Тутельян добавил, что взрослый может съедать до 400-500 граммов в день, а ребенок – до 300-400 граммов.

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Здоровье, Арбуз, Полезные свойства арбуза.

Автор:

Телеграф
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