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Укрепляем иммунитет: как правильно принимать витамины
Укрепляем иммунитет: как правильно принимать витамины

Укрепляем иммунитет: как правильно принимать витамины

Укрепляем иммунитет: как правильно принимать витамины
Обновлено 21:53 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
О том, что витамины жизненно необходимы организму и на них лежит большая ответственность, нам известно с детства. Но далеко не каждый до сих пор понимает, как они работают и для чего нужны.

Врач дал рекомендации тем, кто собирается усилить организм витаминами. Андрей Тяжельников рассказал, как правильно их принимать, чтобы человек ощутил пользу и не вредил себе.

Многие люди в попытке улучшить показатели иммунитета прибегают к витаминным комплексам, но главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи не рекомендует их. По его мнению, достичь желаемого быстро всё равно не получится, даже если превышать дозировку.

Кроме того, любые препараты, в том числе и витамины, должны употребляться в соответствии с инструкцией и рекомендациями врача. Нужно строго им следовать, иначе можно подорвать здоровье. Лучше, отметил Андрей Тяжельников, сосредоточиться на натуральных микроэлементах, которые содержатся в свежих фруктах и овощах. Повысив их содержание в рационе, можно в перспективе запасти большое число микроэлементов.

Названа опасность персиков и абрикосов

Также врач советует чаще бывать на свежем воздухе, но при этом нужно соблюдать режим и не подвергаться воздействию солнца в пиковые часы. Ожоги и термальный удар негативно скажутся на самочувствии. Желающие же спасаться от жары в водоёмах, должны помнить, что купание может привести к переохлаждению.

Ранее мы писали о том, как пополнить запас необходимых микроэлементов при дефиците витаминов.

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Витамины, Организм.

Автор:

Телеграф
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