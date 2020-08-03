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Целебная вещь: почему стоит добавить зелень в свой рацион

Целебная вещь: почему стоит добавить зелень в свой рацион
20:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Врачи поголовно советуют пополнять свой рацион различной зеленью, говоря о том, что она предотвращает рак и инсульт.

Диетологи говорят, что один пучок зелени содержит много витаминов и питательных веществ, которые помогают поддерживать организм в тонусе. Помимо этого, каждая зелень владеет своими полезными свойствами.

Петрушка

Это растение богато витаминами A, К и C, а также фолиевой кислотой, магнием и калием. Петрушка - очень популярная зелень, поэтому ее принято добавлять в множество блюд. Она положительно влияет на работу почек, действуя как мочегонное средство. Помимо этого, петрушка снимает отечность, предотвращает развитие онкологических заболеваний и улучшает зрение.

Укроп

Веточки свежего укропа содержат много витамина С, который нужен организму для укрепления иммунитета, а также для зашиты от вредного воздействия свободных радикалов. Это растение улучшает кровоснабжение, предотвращая сердечные проблемы, а еще поддерживает работу пищеварительной системы и обладает успокаивающим эффектом.

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Сельдерей

В состав сельдерея входит много ценных витаминов и микроэлементов, особенно в нем много магния, который положительно влияет на нервную систему, избавляя от депрессивного состояния. Также сельдерей замедляет развитие патологических воспалительных процессов в организме, снимает отеки и поддерживает здоровье почек.

Кинза

Это растение, благодаря своему составу, помогает улучшить пищеварение, особенно при язве желудка. Еще кинза полезна для сердца, потому что нормализует работу этого органа и очищает сосуды.

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Все по теме:

Питание, Еда, Онкология, Зелень.

Автор:

Телеграф
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