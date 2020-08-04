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Главное - не переусердствовать с количеством: ТОП-5 полезных свойств мюслей

Главное - не переусердствовать с количеством: ТОП-5 полезных свойств мюслей
Обновлено 13:13 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
В чем же заключается польза мюслей и как их употребление влияет на организм человека?

Мюсли — один из продуктов питания, которые длительное время находился под присмотром диетологов, так как постоянно доказывалась его польза на человеческий организм. Наконец-то, медики пришли к выводу, что мюсли очень полезны для здоровья и их точно можно отнести в список продуктов правильного питания, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

1. Основа мюслей — овсянка, пользу которой невозможно переоценить. Овсяные хлопья регулируют уровень сахара в крови и помогают организму избавляться от ненужного холестерина.

2. Мюсли благотворно влияют на умственную деятельность и развитие интеллектуальных способностей.

3. Орехи и сухофрукты, входящие в состав мюслей, богаты витаминами и микроэлементами, которые защищают сердечно-сосудистую систему, восстанавливают баланс инсулина в крови и снимают излишнюю усталость.

4. Уже доказано, что порция мюслей по утрам дарит на весь день ощущение бодрости и энергичности.

5. Регулярное употребление мюслей провоцирует успокоение нервной системы, результат будет заметен уже через несколько дней.

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Замените ваш завтрак на тарелочку мюслей с молоком, но главное — не переусердствуйте с количеством, потому как слишком частое употребление полезной пищи, плюс большие порции, может привести к побочным эффектам. Например, есть сильно-солёные мюсли и если кушать их по несколько раз в день, то можно обеспечить себе задержку ненужной воды в организме.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Мюсли.

Автор:

Телеграф
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