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Иногда все же можно: какую пользу несет бокал вина

Иногда все же можно: какую пользу несет бокал вина
Обновлено 09:02 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Врачи рассказали, почему временами стоит употреблять бокал белого или красного вина.

Польза и вред вина вызывает множество дискуссий. Но исследователи согласны в том, что этот изысканный напиток обладает полезными свойствами, и в умеренном количестве благоприятно влияет на функционирование организма. Что нужно знать о пользе вина?

Снижает риск инсульта

Американские исследователи доказали, что люди, знающие меру в вине, на 30% снижают риск появления инсульта, чем те, кто отказывается от этого напитка. Более того, в красном вине содержатся вещества, которые улучшают кровообращение и предотвращают образование бляшек в сосудах.

Снижает риск онкологии

В состав вина входит ресвератрол - сильный антиоксидант, который снижает риск появления онкологических заболеваний. Он нейтрализует свободные радикалы, которые наносят вред на клеточном уровне, ускоряя процесс старения.

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Укрепляет иммунитет

В этом алкогольном напитке есть и другие ценные вещества, которые служат отличным лекарством при простуде и инфекционных заболеваниях легких, укрепляя наш организм.

Ускоряет метаболизм

Вино может не только ускорять метаболизм жиров, но и, как следствие, предотвращать их накопление печенью. Кроме этого, ученые считают, что вино спасает нервные клетки от разрушения, улучшает краткосрочную память и в умеренных дозах может помочь предотвратить болезни Паркинсона и Альцгеймера.

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Антидепрессант

Эксперты утверждают, что вино является хорошим антидепрессантом. Оно прекрасно расслаблять в конце тяжелого рабочего дня. Бокал красного или белого может послужить идеальным дополнением к ужину и украсить любой стол.

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Все по теме:

Алкоголь, Вино, Напиток, Польза.

Автор:

Телеграф
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