Скачать
Суббота, 08.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Смягчение карантина: Укрзализныця возобновила остановку поездов в Тернополе и Луцке
Смягчение карантина: Укрзализныця возобновила остановку поездов в Тернополе и Луцке
"Речь идет о 5-7% нашего ВВП": у Зеленского оценили стоимость восстановления Донбасса
У Зеленского оценили стоимость восстановления Донбасса
Увольнение Сарри обойдется Ювентусу в круглую сумму
Увольнение Сарри обойдется Ювентусу в круглую сумму
Роз не будет: первая съемка проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной состоялась
Роз не будет: первая съемка проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной состоялась

Тусклые и безжизненные волосы: что стоит между Вами и шикарной шевелюрой

Тусклые и безжизненные волосы: что стоит между Вами и шикарной шевелюрой
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Если вы пользуетесь лучшими средствами по уходу за волосами, регулярно стрижетесь, волосы все равно выглядят тусклыми, возможно, вы допускаете всего одну элементарную ошибку.

Профессиональные стилисты дают ответ, почему даже самые дорогие маски не дают желаемого результата.

Оказалось, что большинство девушек после мытья волос заворачивают их в полотенце и ходят так по дому, занимаясь своими делами. Так может пройти полчаса, час и больше — какая разница, ведь это так удобно?

Тем не менее, даже самая мягкая ткань, не говоря уже о тяжелых махровых полотенцах, быстро «высасывает» из волос всю влагу, из-за чего в последствии волосы сохнут, ломаются и лишаются естественного, здорового блеска.

Лишний вес исчезнет на глазах: почему стоит часто употреблять апельсины

Выход прост — не заворачивай мокрые волосы в полотенце, просто промокните их ним, либо бумажными салфетками и все! Да, возможно так процесс сушки и укладки будет длиться дольше, зато волосы станут значительно более увлажненными, а значит, и более здоровыми.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Волосы, Польза.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Одеяло между ног: с чем связана любовь женщин к такому виду сна
02 Пандемия COVID-19: в Италии зафиксировали рекордное количество заражений с мая
03 8 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
04 Сигареты, прощайте: как преодолеть зависимость от курения
05 Повышение минимальной зарплаты: В "СН" раскрыли детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Наводнения в Южной Корее: 17 человек погибли
Наводнения в Южной Корее: 17 человек погибли
Выборы в Беларуси: в ЦИК отчитались о явке
Выборы в Беларуси: в ЦИК отчитались о явке
Премьер Грузии: Мы полностью готовы к вступлению в НАТО
Премьер Грузии: Мы полностью готовы к вступлению в НАТО
Можете меня поздравить: Даша Ульянова &quot;отминусовала&quot; из своей жизни свой самый большой страх
Можете меня поздравить: Даша Ульянова "отминусовала" из своей жизни свой самый большой страх
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь