Тусклые и безжизненные волосы: что стоит между Вами и шикарной шевелюрой

Профессиональные стилисты дают ответ, почему даже самые дорогие маски не дают желаемого результата.
Оказалось, что большинство девушек после мытья волос заворачивают их в полотенце и ходят так по дому, занимаясь своими делами. Так может пройти полчаса, час и больше — какая разница, ведь это так удобно?
Тем не менее, даже самая мягкая ткань, не говоря уже о тяжелых махровых полотенцах, быстро «высасывает» из волос всю влагу, из-за чего в последствии волосы сохнут, ломаются и лишаются естественного, здорового блеска.
Выход прост — не заворачивай мокрые волосы в полотенце, просто промокните их ним, либо бумажными салфетками и все! Да, возможно так процесс сушки и укладки будет длиться дольше, зато волосы станут значительно более увлажненными, а значит, и более здоровыми.