Самый главный прием пищи за день: что нежелательно есть на завтрак

От того каким будет завтрак, зависит качество не только очередного дня, но и всей жизни.

Мало кто из нас задумывался о том, что большинство продуктов, которые мы употребляем на завтрак, навязаны нам телевизионной рекламой и чужими стереотипами.

Итак, на завтрак употреблять НЕжелательно:

Плавленые сырки

Термическая обработка этого продукта уничтожает большую часть полезных веществ.

Кроме этого, сырки содержат огромное количество жира. А если, помимо всего перечисленного, помнить, что в плавленые сырки обычно кладут всю скопившуюся "некондицию", то вряд ли кто-то захочет видеть их в своем утреннем меню.

Колбаса

О вредности колбасных изделий сказано и написано достаточно – диетологи и медики категорично не советуют включать колбасу в свой рацион.

Если чашка утреннего кофе или чая не принесет удовольствия без аппетитного бутерброда, лучше заменить вредную колбасу чем-то более полезным: например, отварным мясом.

Быстрые завтраки

Многие считают эти продукты идеальным выбором для утренней трапезы, вполне заслуженно считая их удобными и быстрыми в приготовлении. Однако стоит задуматься о качестве такой еды – пользы в них мало, а витамины, если и содержатся, то внесены искусственным путем. Основу такого завтрака будет составлять клейковина или крахмал и сахар.

Подобный эффект имеют и каши быстрого приготовления: в процессе термообработки на производстве медленные углеводы в зерновых замещаются быстрыми.

Мюсли

Мюсли считаются одним из самых подходящих завтраков. Вместе с тем, этот продукт имеет все недостатки перечисленной выше группы продуктов.

Ароматизаторы, подсластители и сомнительного качества сухофрукты не добавляют блюду пользы, но гарантированно увеличивают его калорийность.

Творожные сырки

Чаще всего творожной сырок представляет собой не что иное, как смесь сахара, растительных жиров, ароматизаторов и загустителей. Вместо пользы и заряда бодрости на день такой завтрак может нанести непоправимый вред организму.

Соки в пакетах

Как правило, пакетированные соки в процессе производства проходят восстановление, когда в высушенную мякоть или в концентрированный сок добавляют воду и сахар.

Если уж все-таки по утрам выпивать стаканчик сока – не пожалейте пару лишних минут на приготовление настоящего вкусного и полезного фреша, например, апельсинового.