Усталость - долой : как легко взбодриться

Для того, чтобы получить заряд бодрости, нужно съесть всего 5 кофейных зерен.

По словам нейропсихолога Ирины Хвингии, зарядиться энергией можно, употребив в пищу несколько кофейных зерен.

Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.

Специалист отмечает: особого внимания заслуживают кофейные зерна в шоколадной глазури. За счет содержания в шоколаде витаминов группы В этот продукт успокаивает и, в отличие от кофеина, не перенапрягает нервную систему, что чревато проблемами с вниманием, раздражительностью.

Кофейные зерна в шоколаде понижают холестерин в организме, тем самым оказывая благотворное влияние на сердце, отмечает эксперт.

Ирина Хвингия утверждает: чтобы взбодриться и активизировать нервную систему, достаточно съесть всего пять кофейных зерен, покрытых шоколадом. Однако специалист напоминает: продукты, богатые кофеином, дают временный заряд бодрости, но не заменяют полноценный отдых и здоровый сон. Поэтому в первую очередь нужно нормализовать режим дня и хорошо высыпаться.