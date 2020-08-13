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Не все супы одинаково полезны: какой самый вредный из них

Не все супы одинаково полезны: какой самый вредный из них
Обновлено 12:09 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Суп - очень полезное блюдо. Полезные его свойства обеспечивают оптимальный баланс питательных веществ, минералов и витаминов, необходимых для восполнения энергетических потерь и удержания организма в тонусе. Но не все виды супов полезны.

Солянка считается наименее полезным супом. Всему виной ее состав, в который входят несколько видов мяса, колбасы, копчености и соленые огурцы.

"Из-за большого количества насыщенных жиров солянка неполезна любым людям, особенно — с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена", - заявляют диетологи.

Кроме того, употребление солянки может грозить атеросклерозом — достаточно серьезным хроническим заболевание, при котором страдают стенки сосудов. Также этот суп оказывает раздражающее действие на желудок — он противопоказан людям, у которых есть проблемы с ЖКТ.

Но солянка — не единственное вредное жидкое блюдо. С осторожностью нужно относиться к грибному супу, потому что в нем очень много экстрактивных веществ, которые стимулируют пищеварение. Если пищеварительный тракт воспален, дополнительная стимуляция может привести к кишечной инфекции.

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Но это не значит, что вам категорически нельзя включать в рацион эти блюда. Стоит всего-навсего минимизировать их потребление, заменяя на более полезные варианты, например, куриный или овощной супы.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Вред, Польза, Суп.

Автор:

Телеграф
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