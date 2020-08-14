У Вас плохое настроение - значит Вам нужна дыня: и вот почему

Диетологи уверенны: полезные вещества, которые содержатся в дыне, благотворно влияют на нервную систему, способствуя улучшению настроения.

По словам специалистов, в состав дыни входит большое количество витаминов, фолиевая кислота, бета-каротин и много минералов.

Благодаря этому плод оказывает антиоксидантное действие и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, употребление дыни в пищу является отличной профилактикой атеросклероза и онкологии.

Вместе с тем, по словам диетологов, есть дыню стоит умеренно и при отсутствии противопоказаний.

"Даже самый полезный продукт может быть небезопасен. С учетом того, что дыня имеет высокий гликемический индекс, рекомендуется в день съедать не более 300-400 граммов (два – три кусочка)", – подчеркивают эксперты.

Если же злоупотреблять этим продуктом, то очень скоро можно набрать лишний вес.