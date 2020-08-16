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Спасение или убийство: стоит ли мыть голову хозяйственным мылом

Спасение или убийство: стоит ли мыть голову хозяйственным мылом
Обновлено 13:39 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: Twitter
Считается, коричневые бруски с неприятным запахом сохраняют густоту волос и избавляют от перхоти.

Лет 40 назад шампунь считался роскошью, и большинство женщин мыли голову обычным мылом. Нередко хозяйственным: оно было дешевле. До сих пор многие уверены, что это средство – спасение для тонких, склонных к жирности волос и "лекарство от перхоти".

Хозяйственное мыло, надо признать, экологически чистый натуральный продукт. В его составе – жиры растительного и животного происхождения, щелочь.

Первые два компонента, тут не поспоришь, полезны для волос: хорошо очищают, защищают от внешних факторов, активизируют обменные процессы в коже головы. А вот у щелочной среды положительного мало: при постоянном использовании компонент может пересушить кожу и волосы.

Чтобы мытье волос с хозяйственным мылом приносило пользу, во время процедуры нужно соблюдать "меры предосторожности".

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Во избежание повреждения структуры волос голову не намыливают бруском.

Волосы моют мыльным раствором. Брусок натирают на терке и разводят в небольшом количестве воды. Для одного раза достаточно столовой ложки мыльной стружки. Готовый раствор наносят на влажные волосы.

Массируют голову в течение 2-3 минут и смывают водой.

После этого волосы обязательно ополаскивают водой с уксусом или лимонным соком. Это позволит нейтрализовать щелочь. В литре воды разводят столовую ложку уксуса или добавляют сок половины лимона.

Не подходит хозяйственное мыло для темных окрашенных волос: оно обладает осветляющим эффектом и быстро вымывает краску.

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Красота, Волосы, Уход, Мыло.

Автор:

Телеграф
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