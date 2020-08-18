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Цветы нужны не только женщинам: как сохранить мужское здоровье

Цветы нужны не только женщинам: как сохранить мужское здоровье
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Медики рассказали, какие цветы станут настоящими спасителями при лечении и профилактике импотенции.

Цветочки помогают даже там, где плохо справляются медикаменты. Об их силе против мужских болезней лекари знают с давних времен.

Настурция

Неприхотливую настурцию выращивали еще столетия назад. А ее семена с успехом применяли для устранения импотенции.

Зрелые семена настурции высушивают и превращают в порошок. Чайную ложку средства заливают стаканом кипятка, настаивают около 2 часов, укутав полотенцем или грелкой. Принимают настой после 17 часов. Можно разделить на два приема с небольшим промежутком времени.

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Свежие листья настурции богаты соединениями фосфора, йода, калия и витаминами. Они имеют пикантную, легкую остроту и очень вкусны в салатах. Цветами настурции украшают блюда, добавляют их в уксус, творог.

Сушеные листья и цветы настурции смалывают в порошок, затем кладут в любые блюда в качестве замены перцу и соли.

Ромашка

Индийские целители издавна использовали сок ромашки для лечения импотенции у мужчин. Современные народные лекари усовершенствовали этот рецепт, добавив к нему тысячелистник.

Из ромашки и тысячелистника отжимают по половине чайной ложки сока и соединяют вместе. Смесь делят пополам: одну часть принимают утром, вторую – вечером. Пьют до разрешения проблемы.

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Растительный сбор

Старинное знахарское средство – сбор аира, барвинка и желтой водяной лилии. Все растения измельчают, смешивают в равных частях, помещают в эмалированную емкость и заливают водкой. На самом маленьком огне проваривают 7-9 минут.

Охлажденную жидкость переливают в стеклянную посуду. Принимают на рассвете, когда еще темно, по 7-9 капель. Такую же дозу выпивают вечером, при сумерках.

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Мужчины, Импотенция, Цветы.

Автор:

Телеграф
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