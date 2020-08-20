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Названы самые полезные ягоды для здоровья легких

Названы самые полезные ягоды для здоровья легких
Обновлено 09:00 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Органы дыхательной системы нуждаются в защите, особенно на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией. Эксперты говорят, что укрепить легкие и иммунитет в целом помогают ягоды. Особенное внимание стоит обратить на чернику и виноград.

Органы дыхательной системы нуждаются в защите, особенно на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией. Эксперты говорят, что укрепить легкие и иммунитет в целом помогают ягоды. Особенное внимание стоит обратить на чернику и виноград.

Ученые провели эксперимент, для участия в котором пригласили около 500 добровольцев. Им проверили состояние легких и проанализировали пищевые привычки. Спустя 10 лет участников снова пригласили на проверку. Результаты исследования показали, что у людей, которые часто употребляли ягоды, органы дыхательной системы были более чистые, крепкие и здоровые, чем у других.

Специалисты объясняют, что в винограде и чернике содержится большое количество флавоноидов - антиоксидантных веществ, которые защищают легкие от повреждений, которые возникают в результате воспалительных процессов в организме. Эти ягоды укрепляют ткани легких, поэтому они становятся более выносливыми.

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К слову, много антиоксидантных вещества еще содержится в ягодах рябины и красной смородины, поэтому их стоит включать периодически в свой рацион.

Ранее мы писали о том, кому не рекомендуется есть много ягод.

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Ягоды, Легкие.

Автор:

Телеграф
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