Идем на снижение: какие напитки нормализуют давление

Многие люди страдают от гипертонии, сами того не зная. Они испытывают неприятные ощущения во время перемены погоды или после употребления продуктов, повышающих давление.

Те, кто следит за состоянием своего АД, принимают таблетки на регулярной основе, но все препараты имеют побочные эффекты. Узнайте, как понизить давление с помощью напитков.

Зеленый чай

Несмотря на то, что в зеленом чае, как и в кофе, содержится кофеин, ученые утверждают, что он снижает давление. В Эдинбургском университете проводили исследования того, как этот напиток влияет на АД. Выяснилось, что он понижает и верхнее, и нижнее давление. Зеленый чай расширяет сосуды, предотвращает появление холестериновых бляшек и является мочегонным средством. В совокупности эти свойства дают подобный эффект. Также зеленый чай можно пить для укрепления сердца, так как в нем содержится калий.

Яблочный сок

В яблоках содержатся пектины. Они очищают сосуды и помогают им лучше работать. В них также содержится калий и магний, а эти витамины необходимы людям с повышенным давления для укрепления сердца. Рекомендуется пить яблочный сок за полчаса до приема пищи. Притом, не стоит употреблять его на голодный желудок, так как он повышает кислотность, что может привести к гастриту и язве.

Свекольный сок

Этот напиток также рекомендуют употреблять для понижения кровяного давления. Можно пить его в чистом виде, а можно разбавлять с медом или клюквенным соком 1:1. Во-первых, такой сок успокаивает нервную систему, а давление у многих людей часто вызвано стрессом. Как и другие напитки, свекла помогает расширять сосуды благодаря своим микроэлементам. Сок выводит лишнюю жидкость для организма. Все это помогает нормализовать АД.