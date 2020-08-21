Идем на снижение: какие напитки нормализуют давление

Те, кто следит за состоянием своего АД, принимают таблетки на регулярной основе, но все препараты имеют побочные эффекты. Узнайте, как понизить давление с помощью напитков.
Зеленый чай
Несмотря на то, что в зеленом чае, как и в кофе, содержится кофеин, ученые утверждают, что он снижает давление. В Эдинбургском университете проводили исследования того, как этот напиток влияет на АД. Выяснилось, что он понижает и верхнее, и нижнее давление. Зеленый чай расширяет сосуды, предотвращает появление холестериновых бляшек и является мочегонным средством. В совокупности эти свойства дают подобный эффект. Также зеленый чай можно пить для укрепления сердца, так как в нем содержится калий.
Яблочный сок
В яблоках содержатся пектины. Они очищают сосуды и помогают им лучше работать. В них также содержится калий и магний, а эти витамины необходимы людям с повышенным давления для укрепления сердца. Рекомендуется пить яблочный сок за полчаса до приема пищи. Притом, не стоит употреблять его на голодный желудок, так как он повышает кислотность, что может привести к гастриту и язве.
Свекольный сок
Этот напиток также рекомендуют употреблять для понижения кровяного давления. Можно пить его в чистом виде, а можно разбавлять с медом или клюквенным соком 1:1. Во-первых, такой сок успокаивает нервную систему, а давление у многих людей часто вызвано стрессом. Как и другие напитки, свекла помогает расширять сосуды благодаря своим микроэлементам. Сок выводит лишнюю жидкость для организма. Все это помогает нормализовать АД.