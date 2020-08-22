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Расстройство пищевого поведения: как выявить проблему у себя

Расстройство пищевого поведения: как выявить проблему у себя
Обновлено 10:09 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Расстройство пищевого поведения возможно предотвратить, если вовремя заметить его первые признаки.

Расстройство пищевого поведения - это распространенный поведенческий синдром: встречается как среди женщин, так и среди мужчин. Однако первые подвержены ему в большей степени. Проявляется в страхе съесть лишнее или же в чувстве вины, которое сжигает после переедания.

Нормальное пищевое поведение - это когда вы едите ровно до чувства насыщения. При этом начинаете есть, если голодны, а не просто так, "от скуки". Если доедаете за родными, чтобы "не испортилось", или едите каждый раз, как в последний, стоит насторожиться.

Если при этом не можете сбросить вес, проверьте себя. Признаки расстройства пищевого поведения:

  • Вас пугает мысль, что можете поправиться на парочку кг.

  • Едите не до чувства насыщения, а пока не съедите все, что положили на тарелку.

  • Вы можете есть сладкое или другие "вкусняшки", пока они не закончатся. Стремитесь опустошить пакет, чтобы кто-то другой не забрал ваши конфеты или чипсы.

  • Вечером засыпаете, размышляя, что съедите утром за завтраком.

  • Вы едите не от голода, а в свободную минуту, которая образовалась в рабочем графике.

  • Скрупулезно считаете калории в любом продукте, который попадает в рот.

  • После еды вас может рвать или же вы сами вызываете рвоту, чтобы очистить желудок.

  • Наевшись, чувствуете себя виноватым, особенно после сладостей.

  • Вы каждый день думаете о том, что нужно похудеть.

Если хотя бы четыре пункта из вышеперечисленных подходят под ваш случай, можно предположить наличие пищевого расстройства. Это не обязательно серьезное пищевое нарушение, но задуматься и проконсультироваться со специалистами стоит.

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Такие отклонения в пищевых привычках характерны как для худых, так и для полных людей. Расстройство пищевого поведения часто уходит "корнями" в детство: обиды, нехватка внимания, неумение построить отношения со сверстниками или конфликты с родителями, неприятие своего внешнего вида.

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Питание, Расстройство пищевого поведения.

Автор:

Телеграф
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