Расстройство пищевого поведения: как выявить проблему у себя

Расстройство пищевого поведения - это распространенный поведенческий синдром: встречается как среди женщин, так и среди мужчин. Однако первые подвержены ему в большей степени. Проявляется в страхе съесть лишнее или же в чувстве вины, которое сжигает после переедания.
Нормальное пищевое поведение - это когда вы едите ровно до чувства насыщения. При этом начинаете есть, если голодны, а не просто так, "от скуки". Если доедаете за родными, чтобы "не испортилось", или едите каждый раз, как в последний, стоит насторожиться.
Если при этом не можете сбросить вес, проверьте себя. Признаки расстройства пищевого поведения:
Вас пугает мысль, что можете поправиться на парочку кг.
Едите не до чувства насыщения, а пока не съедите все, что положили на тарелку.
Вы можете есть сладкое или другие "вкусняшки", пока они не закончатся. Стремитесь опустошить пакет, чтобы кто-то другой не забрал ваши конфеты или чипсы.
Вечером засыпаете, размышляя, что съедите утром за завтраком.
Вы едите не от голода, а в свободную минуту, которая образовалась в рабочем графике.
Скрупулезно считаете калории в любом продукте, который попадает в рот.
После еды вас может рвать или же вы сами вызываете рвоту, чтобы очистить желудок.
Наевшись, чувствуете себя виноватым, особенно после сладостей.
Вы каждый день думаете о том, что нужно похудеть.
Если хотя бы четыре пункта из вышеперечисленных подходят под ваш случай, можно предположить наличие пищевого расстройства. Это не обязательно серьезное пищевое нарушение, но задуматься и проконсультироваться со специалистами стоит.
Такие отклонения в пищевых привычках характерны как для худых, так и для полных людей. Расстройство пищевого поведения часто уходит "корнями" в детство: обиды, нехватка внимания, неумение построить отношения со сверстниками или конфликты с родителями, неприятие своего внешнего вида.
Ранее мы писали о том, как правильно очистить свой организм сезонными овощами и фруктами.