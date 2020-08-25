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Усталость от жизни: как распознать скрытую депрессию

Усталость от жизни: как распознать скрытую депрессию
Обновлено 16:31 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Некоторые так профессионально носят "счастливые маски", что сложно догадаться о депрессивном состоянии. Другие даже не подозревают, что у них депрессия.

Люди со скрытой депрессией не хотят даже себе признаться в опустошенности, не говоря об окружающих. Они думают: нужно просто жить, тяжесть на душе "рассосется" сама собой. Но рассасывается она редко.

По каким странностям в поведении можно догадаться о маскированной депрессии, рассказывает PsychCentral.

1. Странности в еде и режиме сна.

Если ваш друг всегда любил высыпаться, а теперь звонит поболтать в 7 утра, у него явно проблема. Депрессивный человек может пытаться подавить чувства едой, алкоголем. Ощущение телесной наполненности позволяет чувствовать себя менее опустошенным эмоционально. Спиртное маскирует печаль и одиночество. Иногда, наоборот, потеряв интерес к жизни, можно перестать радоваться блюдам.

2. "Счастливое лицо", постоянные оправдания

Как бы человек ни старался выдавливать улыбку, выглядеть счастливым при депрессии сложно: чтобы носить "маску", нужны силы. Поэтому люди со скрытой депрессией не проводят много времени с другими, оправдываются, почему не смогли прийти на праздник, вместе пообедать или просто увидеться ненадолго.

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3. Более философская речь, чем обычно

Если ваш друг не увлекался разговорами о смысле жизни, но вдруг впал в философствование, значит он ищет обоснование собственному существованию. Человек в депрессии много рассуждает о поиске счастья, необходимости все поменять, наметить новые цели. Так он борется с мрачными мыслями, которые не показываются окружающим.

4. Отрицание проблемы и попытки ее решить

Никто не должен знать "тайну", но вернуть себя в нормальное состояние человек пытается. Например, при скрытой дисперсии он может записаться к психологу, а на следующий день передумать, ведь "все в порядке". Человек страдает, но не хочет признавать свою слабость и показывать ее окружающим.

5. Более острые реакции на мир

При маскированной депрессии все вещи ощущаются более ярко, интенсивно. Чувства становятся мощными: будто находились под запретом, но вдруг вырвались наружу. Человек может заплакать во время кинофильма или слишком разозлиться на водителя, подрезавшего на дороге. Он легко проявляет нежность и признается в любви.

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6. "Репрессивный реализм"

Это взгляд на мир с более пессимистичных позиций, чем обычно. Человек очень трезво видит происходящее вокруг. Хотя еще недавно строил оптимистичные планы на жизнь, мечтал, верил в лучшее.

7. Гнев и раздражительность

Они присущи не всем "скрыто депрессирующим", но тоже встречаются. Если человек стал злым, гневливым, причем ведет себя так постоянно, вполне возможно, он в депрессии, которую не хочет показывать или даже не осознает.

8. Сильное ощущение усталости

Все мы время от времени устаем, но при скрытой депрессии усталость не проходит никогда. Человек просыпается разбитым и не ощущает сил вечером.

9. Потеря концентрации

Человек может как бы "зависать" во время разговора, терять ход мысли, с трудом концентрироваться на рабочих задачах.

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10. Физические проявления скрытой депрессии

На скрытую депрессию могут указывать резкая боль в пояснице, проблемы с пищеварением, головная боль. Не исключено развитие онкологии, диабета второго типа, артрита, аутоиммунных болезней.

11. Сниженное половое влечение

Некоторые исследователи считают этот признак ключевым при диагностике скрытой депрессии.

Если подозреваете у себя или близкого скрытую депрессию, обратитесь за помощью к опытному психологу, психотерапевту. Попробуйте заняться спором, йогой и просто хорошенько отдохните. Не будет лишней поддержка семьи, друзей, психотерапевтической группы.

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Все по теме:

Депрессия, Стресс, Психология.

Автор:

Телеграф
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