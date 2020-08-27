Привычки, убивающие нашу печень

Перечисляем вредные привычки, способные разрушить важный орган.

Повредить работе печени может не только алкоголь, но и некоторые "безобидные" привычки: неправильное питание, неактивный образ жизни или прием лекарств.

Печень контролирует гормональный баланс, метаболизм белков, жиров и сахара, а также выводит токсины.

Употребление фруктов

Фруктовый сахар (фруктоза) увеличивает риск ожирения печени, из-за чего эксперты призывают есть фрукты умеренно.

"Многие люди избегают жиров ради своего здоровья, но очень немногие обращают внимание на содержание фруктозы в пище, хотя ее усвоение способствует формированию жировых клеток - и прежде всего, в печени", - предупредили специалисты.

Прием лекарств

Лекарства расщепляются печенью, и побочный эффект многих из них состоит в повреждении этого органа. Однако, в большинстве случаев польза от медикамента перевешивает риск причинения вреда.

Как предупредили врачи, если вы принимаете лекарства и замечаете такие симптомы, как усталость, потеря аппетита и дискомфорт в верхней части живота, нужно обязательно обсудить это с врачом.

Мало движения

Излишки жира в организме могут откладываться не только под кожей, но и вокруг внутренних органов. Такая жировая ткань (ее еще называют висцеральной) выделяет, помимо прочего, вещества, способствующие воспалению.

Предотвратить висцеральное ожирение помогают движение и спорт. Однако, следует помнить, что гиподинамия может ухудшить проблему.