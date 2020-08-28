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Дефицит витаминов и минералов: почему полезные микроэлементы не усваиваются организмом

Дефицит витаминов и минералов: почему полезные микроэлементы не усваиваются организмом
Обновлено 09:29 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Большинство необходимых витаминов и микроэлементов мы получаем с едой. При дефиците определенных элементов могут возникать проблемы, связанные с пищеварением, заболеваниями кожи, состоянием костей.

Любые нутриенты можно принимать бесконечно, но проблемы внутри организма будут препятствовать их усвоению в полной мере. Принимая железо, цинк, селен, кальций и магний, следите за следующими моментами:

  • кислотность желудочного сока должна быть в норме;

  • в рационе должен присутствовать белок;

  • поджелудочная железа должна активно вырабатывать ферменты;

  • отток желчи должен быть здоровым;

  • стенки кишечника не должны быть проницаемы;

  • препятствует усвоению полезных микроэлементов грибок и иная патогенная микрофлора.

Помимо этого, обратите внимание на здоровье зубов: банальный кариес препятствует нормальному пищеварению, которое начинается именно во рту. Влияет на усвоение витаминов и прием гормональных, противозачаточных таблеток.

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Здоровая активность, занятия спортом, движение - все это улучшает моторику кишечника и облегчает усвоение полезных веществ. Алкоголь, сладости, кофеин - наоборот, препятствуют "работе" многих витаминов и микроэлементов.

Питание должно быть правильным на всех этапах - от грамотного сочетания продуктов до тщательного пережевывания пищи.

Если нутрициолог подобрал для вас необходимые витамины и БАДы, восполнить дефицит определенных веществ будет не так уж и просто. Настраивайтесь на кропотливую работу, следите за здоровьем ЖКТ и ведите здоровый образ жизни.

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Витамины.

Автор:

Телеграф
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