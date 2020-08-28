Дефицит витаминов и минералов: почему полезные микроэлементы не усваиваются организмом

Любые нутриенты можно принимать бесконечно, но проблемы внутри организма будут препятствовать их усвоению в полной мере. Принимая железо, цинк, селен, кальций и магний, следите за следующими моментами:
кислотность желудочного сока должна быть в норме;
в рационе должен присутствовать белок;
поджелудочная железа должна активно вырабатывать ферменты;
отток желчи должен быть здоровым;
стенки кишечника не должны быть проницаемы;
препятствует усвоению полезных микроэлементов грибок и иная патогенная микрофлора.
Помимо этого, обратите внимание на здоровье зубов: банальный кариес препятствует нормальному пищеварению, которое начинается именно во рту. Влияет на усвоение витаминов и прием гормональных, противозачаточных таблеток.
Здоровая активность, занятия спортом, движение - все это улучшает моторику кишечника и облегчает усвоение полезных веществ. Алкоголь, сладости, кофеин - наоборот, препятствуют "работе" многих витаминов и микроэлементов.
Питание должно быть правильным на всех этапах - от грамотного сочетания продуктов до тщательного пережевывания пищи.
Если нутрициолог подобрал для вас необходимые витамины и БАДы, восполнить дефицит определенных веществ будет не так уж и просто. Настраивайтесь на кропотливую работу, следите за здоровьем ЖКТ и ведите здоровый образ жизни.