Дефицит витаминов и минералов: почему полезные микроэлементы не усваиваются организмом

Большинство необходимых витаминов и микроэлементов мы получаем с едой. При дефиците определенных элементов могут возникать проблемы, связанные с пищеварением, заболеваниями кожи, состоянием костей.

Любые нутриенты можно принимать бесконечно, но проблемы внутри организма будут препятствовать их усвоению в полной мере. Принимая железо, цинк, селен, кальций и магний, следите за следующими моментами:

кислотность желудочного сока должна быть в норме;

в рационе должен присутствовать белок;

поджелудочная железа должна активно вырабатывать ферменты;

отток желчи должен быть здоровым;

стенки кишечника не должны быть проницаемы;

препятствует усвоению полезных микроэлементов грибок и иная патогенная микрофлора.

Помимо этого, обратите внимание на здоровье зубов: банальный кариес препятствует нормальному пищеварению, которое начинается именно во рту. Влияет на усвоение витаминов и прием гормональных, противозачаточных таблеток.

Здоровая активность, занятия спортом, движение - все это улучшает моторику кишечника и облегчает усвоение полезных веществ. Алкоголь, сладости, кофеин - наоборот, препятствуют "работе" многих витаминов и микроэлементов.

Питание должно быть правильным на всех этапах - от грамотного сочетания продуктов до тщательного пережевывания пищи.

Если нутрициолог подобрал для вас необходимые витамины и БАДы, восполнить дефицит определенных веществ будет не так уж и просто. Настраивайтесь на кропотливую работу, следите за здоровьем ЖКТ и ведите здоровый образ жизни.