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Заморозите - никакой пользы не будет: какие овощи не стоит замораживать

Заморозите - никакой пользы не будет: какие овощи не стоит замораживать
Обновлено 20:20 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Лето – сезон заготовок, и многие замораживают на зиму овощи. Однако далеко не все овощи поддаются заморозке.

Некоторые после процесса замораживания уже не несут в себе никакой пользы. Речь идет о следующих овощах.

Огурцы

Огурцы во время заморозки теряют, как вкусовые качества, так и всю пользу, которая в них есть. Диетологи не советуют запасать этот овощ в виде заморозки. Если хочешь запастить огурцами на зиму – лучше консервируй их.

Кабачки

Кабачки также крайне нежелательно морозить. После заморозки они будут без какого-либо вкуса. Кроме того, они потеряют свою форму и структуру.

Если уж очень хочется заморозить кабачки, морозь их в виде пюре.

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Помидоры

Диетологи не советуют морозить помидоры. Во-первых, они будут невкусными, а во-вторых, совсем бесполезными.

Помидоры лучше морозить на зиму в виде пюре или закатывать пасту.

Перец

Болгарский перец также не подлежит заморозке. Достав его из морозилки, ты не ощутишь ни вкуса, ни аромата, и конечно же, для организма не будет никакой пользы.

Привычки, убивающие нашу печень

Диетологи советуют есть перец исключительно в свежем виде.

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Питание, Здоровье, Польза, Заготовка.

Автор:

Телеграф
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