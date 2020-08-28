Заморозите - никакой пользы не будет: какие овощи не стоит замораживать

Лето – сезон заготовок, и многие замораживают на зиму овощи. Однако далеко не все овощи поддаются заморозке.

Некоторые после процесса замораживания уже не несут в себе никакой пользы. Речь идет о следующих овощах.

Огурцы

Огурцы во время заморозки теряют, как вкусовые качества, так и всю пользу, которая в них есть. Диетологи не советуют запасать этот овощ в виде заморозки. Если хочешь запастить огурцами на зиму – лучше консервируй их.

Кабачки

Кабачки также крайне нежелательно морозить. После заморозки они будут без какого-либо вкуса. Кроме того, они потеряют свою форму и структуру.

Если уж очень хочется заморозить кабачки, морозь их в виде пюре.

Помидоры

Диетологи не советуют морозить помидоры. Во-первых, они будут невкусными, а во-вторых, совсем бесполезными.

Помидоры лучше морозить на зиму в виде пюре или закатывать пасту.

Перец

Болгарский перец также не подлежит заморозке. Достав его из морозилки, ты не ощутишь ни вкуса, ни аромата, и конечно же, для организма не будет никакой пользы.

Диетологи советуют есть перец исключительно в свежем виде.