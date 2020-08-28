Заморозите - никакой пользы не будет: какие овощи не стоит замораживать

Некоторые после процесса замораживания уже не несут в себе никакой пользы. Речь идет о следующих овощах.
Огурцы
Огурцы во время заморозки теряют, как вкусовые качества, так и всю пользу, которая в них есть. Диетологи не советуют запасать этот овощ в виде заморозки. Если хочешь запастить огурцами на зиму – лучше консервируй их.
Кабачки
Кабачки также крайне нежелательно морозить. После заморозки они будут без какого-либо вкуса. Кроме того, они потеряют свою форму и структуру.
Если уж очень хочется заморозить кабачки, морозь их в виде пюре.
Помидоры
Диетологи не советуют морозить помидоры. Во-первых, они будут невкусными, а во-вторых, совсем бесполезными.
Помидоры лучше морозить на зиму в виде пюре или закатывать пасту.
Перец
Болгарский перец также не подлежит заморозке. Достав его из морозилки, ты не ощутишь ни вкуса, ни аромата, и конечно же, для организма не будет никакой пользы.
Диетологи советуют есть перец исключительно в свежем виде.