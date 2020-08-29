Для тех, кому за 50: почему стоит наполнить свой рацион цитрусовыми

Специалисты выяснили, что витамин С помогает сохранить скелетно-мышечную массу.

Эксперты пояснили: после 50 лет объем мышечной массы с каждым годом уменьшается на 1%. Это приводит к саркопении, диабету, развитию инвалидности, старческой немощи, преждевременной смерти.

Более ранние исследования выявили, что витамин С поддерживает защитные функции мышечной ткани. Представители Университета Восточной Англии предположили, что он также может предотвратить возрастную потерю мышечной массы.

В эксперименте участвовали более 13 тысяч мужчин и женщин 42-82 лет, которые на протяжении недели вели дневники питания. Было установлено: у тех, кто ежедневно потреблял много продуктов, богатых витамином С, объем скелетной мышечной массы и уровень витамина в крови были значительно выше, чем у тех, кто питался иначе.

Авторы исследования отмечают: витамина С предостаточно во фруктах, овощах, витаминных комплексах. Чтобы восполнить его недостаток и снизить риск возрастного сокращения объема мышц, необязательно употреблять его в больших дозах: пожилым достаточно съедать один цитрус в день.