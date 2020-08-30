От чего мы толстеем: лишний вес скрывается в стереотипах

Диетолог назвала главную психологическую причину лишнего веса.

Стереотипы, связанные с едой, являются одной из главных психологических причин лишнего веса.

Об этом сообщила известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. По ее словам, есть очень много семей, в которых процесс приема пищи возведен в культ.

"Одной из основных психологических причин лишнего веса являются стереотипы, связанные с едой", – написала она.

Диетолог добавила, что в семьях, где питание становится целым культом, часто наблюдаются такие проблемы у нескольких поколений. Но по наследству передается именно определенный стереотип, а не лишние килограммы.

Фус составила список вещей, характерных для таких семей:

Еда имеет особое значение.

Создаются целые ритуалы, связанные с приемами пищи. Возможность обсудить важные темы и получить душевную близость появляется только во время еды.

В таких семьях присутствует правило «чистых тарелок» и еду нельзя выбрасывать.

А ребенок с раннего возраста привыкает к тому, что он должен быть накормлен, независимо от желаний или потребностей.