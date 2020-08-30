Скачать
Воскресенье, 30.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лето заканчивается: какой будет погода в последние дни
Лето заканчивается: какой будет погода в последние дни
Пандемия COVID-19: в мире умерло более 840 тыс человек
Пандемия COVID-19: в мире умерло более 840 тыс человек
Постол в чемпионском бою проиграл Рамиресу (Видео)
Постол в чемпионском бою проиграл Рамиресу (Видео)
30 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
30 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

От чего мы толстеем: лишний вес скрывается в стереотипах

От чего мы толстеем: лишний вес скрывается в стереотипах
07:30 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Диетолог назвала главную психологическую причину лишнего веса.

Стереотипы, связанные с едой, являются одной из главных психологических причин лишнего веса.

Об этом сообщила известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. По ее словам, есть очень много семей, в которых процесс приема пищи возведен в культ.

"Одной из основных психологических причин лишнего веса являются стереотипы, связанные с едой", – написала она.

Для тех, кому за 50: почему стоит наполнить свой рацион цитрусовыми

Диетолог добавила, что в семьях, где питание становится целым культом, часто наблюдаются такие проблемы у нескольких поколений. Но по наследству передается именно определенный стереотип, а не лишние килограммы.

Фус составила список вещей, характерных для таких семей:

Еда имеет особое значение.

Создаются целые ритуалы, связанные с приемами пищи. Возможность обсудить важные темы и получить душевную близость появляется только во время еды.

В таких семьях присутствует правило «чистых тарелок» и еду нельзя выбрасывать.

А ребенок с раннего возраста привыкает к тому, что он должен быть накормлен, независимо от желаний или потребностей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Диета, Похудение, Лишний вес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Диабет, артрит и катаракта исчезнут: чем так полезны водоросли
02 Нардеп "Слуги народа" о расстреле автобуса под Харьковом: Теракт должен иметь политические последствия
03 Те еще интриганы: топ самых завистливых знаков Зодиака
04 Черная пантера: Белла Хадид покорила фанов (Фото)
05 От чего мы толстеем: лишний вес скрывается в стереотипах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Минске: силовики задерживают журналистов (Видео)
Протесты в Минске: силовики задерживают журналистов (Видео)
День в ООС: боевики дважды нарушили достигнутые в Минске договоренности
День в ООС: боевики дважды нарушили достигнутые в Минске договоренности
Нормализация отношений: ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля
Нормализация отношений: ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля
Отрицательный результат: Елене Кравец удалось побороть COVID-19
Отрицательный результат: Елене Кравец удалось побороть COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь