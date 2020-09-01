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Никогда не разогревайте это блюдо: неожиданное заявление медиков

Никогда не разогревайте это блюдо: неожиданное заявление медиков
Обновлено 14:10 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Медики рассказали, что в этом блюде могут быть споры вредных бактерий.

При повторном разогревании многие продукты теряют свои полезные свойства и вкусовые качества. А некоторые из них могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Ученые выяснили, что среди всех круп вредным после разогревания стает именно рис.

Дело в том, что в этом продукте могут быть споры бактерий Bacillus cereu, которые выживают в процессе приготовления блюда. Эти бактерии способны вызвать пищевые токсикоинфекции у человека.

Эксперты говорят, что рис нужно класть в холодильник не позже, чем через час после его подачи на стол. При комнатной температуры вредные микроорганизмы начинают активно размножаться. В целом, готовое блюдо не рекомендуется хранить больше суток.

Диета на рисе для очищения и похудения

"Если вы съедите рис с бактериями Bacillus cereus, то можете заболеть, а также получить рвоту или диарею в течение нескольких часов после трапезы", – отметили медики.

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Все по теме:

Бактерии, Рис, Блюдо, Микроволновка.

Автор:

Телеграф
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