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Излюбленный "продукт" для полезной микрофлоры кишечника: почему стоит налегать на клюкву

Излюбленный "продукт" для полезной микрофлоры кишечника: почему стоит налегать на клюкву
Обновлено 09:48 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pexels.com
Есть этот суперпродукт можно как свежим, так и сушеным. А еще в виде сока, порошка и даже в форме капсул.

Созревание клюквы приходится на сентябрь-ноябрь. Издавна ею врачевали мочевыводящие пути и авитаминоз. В последние десятилетия ягоде приписывают возможности лечить желудочно-кишечный тракт благодаря пребиотическим качествам. В кислой ягоде есть полифенолы, что позволяет поддерживать микробиом кишечника в норме.

Клюква невероятно питательна: один стакан свежей ягоды содержит около 50 ккал и примерно 5 граммов клетчатки, в ней много витаминов С, Е, К.

Повышенное содержание витамина С в клюкве помогает укрепить иммунитет, защитить организм от вирусов. Сиропы и морсы с добавлением клюквы оказывают жаропонижающий, противовоспалительный эффект.

Вернемся к пребиотической клетчатке: это излюбленный «продукт» для полезной микрофлоры кишечника. С помощью клюквы можно защититься от воспалений, инфекций желудка, расстройств пищеварения. Регулярное употребление клюквы ускоряет выработку антиоксидантных соединений и помогает предотвращать рак.

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В свежем виде клюква немного кислая, поэтому лучше готовить из нее напитки или соусы с небольшим количеством сахара. Начинайте понемногу добавлять клюкву в смузи, соки, гранолу, делайте домашние фруктово-злаковые батончики для поддержания здоровой работы кишечника.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Клюква.

Автор:

Телеграф
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