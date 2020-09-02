Поменьше сладостей: 6 способов снизить сахар в своем рационе

Делимся хитростями, как снизить потребление продуктов с добавленным сахаром.
Без глюкозы наш мозг не сможет полноценно функционировать, поэтому сахар в разумных количествах в рационе присутствовать должен. Для организма намного безопаснее фруктовый сахар. Фрукты гораздо полезнее конфеток, к тому же они помогают снизить тягу к сладкому.
Возьмите за правило завтракать натуральным йогуртом, в идеале греческим. Он богат белками, полезными жирами, способствует скорейшему насыщению и надолго дает сытость. Если не нравится пресный вкус натуральных йогуртов, можно разнообразить их свежими фруктами, ягодками.
Эта каша благодаря высокому содержанию клетчатки отлично насыщает, способствует нормализации сахара в крови. Но важно готовить ее из цельных или минимально обработанных хлопьев: готовые мюсли, каши быстрого приготовления не приносят организму пользы и даже могут навредить. В готовую кашку можно добавить фрукты в свежем или сушеном виде.
Многие предпочитают утолять жажду сладкими газированными напитками. Лучше заменить их чистой питьевой водичкой. Если сложно сходу отказаться от газировок, можно добавить в воду ягодки, цитрусовые, мелису, огурцы - такой напиток отлично освежит и укрепит здоровье.
Если в кофе есть сахар, сиропы, молоко или сливки, энергетическая ценность увеличивается в разы, а польза для организма сводится к нулю. Поэтому лучше пить натуральный черный кофе без добавок.
Кетчуп, майонез, прочие готовые заправки для салатов включают очень много "бесполезного" сахара. От них нужно отказаться полностью. Здоровая замена - нежирная сметана, натуральный йогурт, растительное масло, лимонный сок и другие полезные заправки.