Поменьше сладостей: 6 способов снизить сахар в своем рационе

Казалось бы, нет ничего страшного в одном пирожном или паре конфет. Однако даже умеренное потребление сахара каждый день чревато лишним весом, диабетом, высоким холестерином, сердечно-сосудистыми заболеваниями и кариесом.

Делимся хитростями, как снизить потребление продуктов с добавленным сахаром.

Фруктовый сахар

Без глюкозы наш мозг не сможет полноценно функционировать, поэтому сахар в разумных количествах в рационе присутствовать должен. Для организма намного безопаснее фруктовый сахар. Фрукты гораздо полезнее конфеток, к тому же они помогают снизить тягу к сладкому.

Несладкие йогурты

Возьмите за правило завтракать натуральным йогуртом, в идеале греческим. Он богат белками, полезными жирами, способствует скорейшему насыщению и надолго дает сытость. Если не нравится пресный вкус натуральных йогуртов, можно разнообразить их свежими фруктами, ягодками.

Овсянка

Эта каша благодаря высокому содержанию клетчатки отлично насыщает, способствует нормализации сахара в крови. Но важно готовить ее из цельных или минимально обработанных хлопьев: готовые мюсли, каши быстрого приготовления не приносят организму пользы и даже могут навредить. В готовую кашку можно добавить фрукты в свежем или сушеном виде.

"Вкусная" вода

Многие предпочитают утолять жажду сладкими газированными напитками. Лучше заменить их чистой питьевой водичкой. Если сложно сходу отказаться от газировок, можно добавить в воду ягодки, цитрусовые, мелису, огурцы - такой напиток отлично освежит и укрепит здоровье.

Натуральный кофе

Если в кофе есть сахар, сиропы, молоко или сливки, энергетическая ценность увеличивается в разы, а польза для организма сводится к нулю. Поэтому лучше пить натуральный черный кофе без добавок.

Вычеркнуть из жизни соусы

Кетчуп, майонез, прочие готовые заправки для салатов включают очень много "бесполезного" сахара. От них нужно отказаться полностью. Здоровая замена - нежирная сметана, натуральный йогурт, растительное масло, лимонный сок и другие полезные заправки.