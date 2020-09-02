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Поменьше сладостей: 6 способов снизить сахар в своем рационе

Поменьше сладостей: 6 способов снизить сахар в своем рационе
Обновлено 22:10 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Казалось бы, нет ничего страшного в одном пирожном или паре конфет. Однако даже умеренное потребление сахара каждый день чревато лишним весом, диабетом, высоким холестерином, сердечно-сосудистыми заболеваниями и кариесом.

Делимся хитростями, как снизить потребление продуктов с добавленным сахаром.

  • Фруктовый сахар

Без глюкозы наш мозг не сможет полноценно функционировать, поэтому сахар в разумных количествах в рационе присутствовать должен. Для организма намного безопаснее фруктовый сахар. Фрукты гораздо полезнее конфеток, к тому же они помогают снизить тягу к сладкому.

  • Несладкие йогурты

Возьмите за правило завтракать натуральным йогуртом, в идеале греческим. Он богат белками, полезными жирами, способствует скорейшему насыщению и надолго дает сытость. Если не нравится пресный вкус натуральных йогуртов, можно разнообразить их свежими фруктами, ягодками.

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  • Овсянка

Эта каша благодаря высокому содержанию клетчатки отлично насыщает, способствует нормализации сахара в крови. Но важно готовить ее из цельных или минимально обработанных хлопьев: готовые мюсли, каши быстрого приготовления не приносят организму пользы и даже могут навредить. В готовую кашку можно добавить фрукты в свежем или сушеном виде.

  • "Вкусная" вода

Многие предпочитают утолять жажду сладкими газированными напитками. Лучше заменить их чистой питьевой водичкой. Если сложно сходу отказаться от газировок, можно добавить в воду ягодки, цитрусовые, мелису, огурцы - такой напиток отлично освежит и укрепит здоровье.

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  • Натуральный кофе

Если в кофе есть сахар, сиропы, молоко или сливки, энергетическая ценность увеличивается в разы, а польза для организма сводится к нулю. Поэтому лучше пить натуральный черный кофе без добавок.

  • Вычеркнуть из жизни соусы

Кетчуп, майонез, прочие готовые заправки для салатов включают очень много "бесполезного" сахара. От них нужно отказаться полностью. Здоровая замена - нежирная сметана, натуральный йогурт, растительное масло, лимонный сок и другие полезные заправки.

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Питание, Сахар.

Автор:

Телеграф
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