Полезен не всем: кому лучше отказаться от употребления груш

Диетологи объяснили, кому и почему нельзя есть груши.

Груша является таким же популярным фруктом, как и яблоко. Она, правда, имеет совершенно иные форму, вкус и аромат, но при этом груши остаются такими же низкокалорийными и полезными.

Среди отличительных свойств груш можно отметить:

- улучшает работу кишечника за счет пектинов в своем составе;

- снижает уровень холестерина;

- насыщает кровь калием и заботится о сердце;

- обладает мочегонным эффектом;

- вмещает в себе фолиевую кислоту, участвующую в синтезе кровяных клеток;

- борется с бактериями за счет антисептического свойства, обеспечиваемого арбутина.

Кому нельзя есть груши и почему?

В мякоти груш есть микроскопические каменистые клетки, которые при попадании в желудок могут раздразнить слизистую и вызвать болевой эффект, а также послабление стула. Собственно поэтому гастроэнтерологи не рекомендуют больным с гастритом, колитом и язвой желудка налегать на груши, особенно в период обострения заболевания.

По той же причине медики не советуют кушать груши тем, кто страдает от синдрома раздраженного кишечника.

Диабетикам запрещается употребление груш как свежих, так и сушеных, потому как они содержат много фруктозы. Если и есть груши, то только проконсультировавшись с врачом и выбрав кисло-сладкий сорт, в котором фруктозы меньше.

Прежде чем набрасываться на сладкие и спелые груши, убедитесь, что вам можно их кушать, иначе спустя пару часов вы почувствуете боль в животе и другие неприятные симптомы несварения.