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Полезен не всем: кому лучше отказаться от употребления груш

Полезен не всем: кому лучше отказаться от употребления груш
Обновлено 11:45 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Диетологи объяснили, кому и почему нельзя есть груши.

Груша является таким же популярным фруктом, как и яблоко. Она, правда, имеет совершенно иные форму, вкус и аромат, но при этом груши остаются такими же низкокалорийными и полезными.

Среди отличительных свойств груш можно отметить:

  • - улучшает работу кишечника за счет пектинов в своем составе;

  • - снижает уровень холестерина;

  • - насыщает кровь калием и заботится о сердце;

  • - обладает мочегонным эффектом;

  • - вмещает в себе фолиевую кислоту, участвующую в синтезе кровяных клеток;

  • - борется с бактериями за счет антисептического свойства, обеспечиваемого арбутина.

Кому нельзя есть груши и почему?

В мякоти груш есть микроскопические каменистые клетки, которые при попадании в желудок могут раздразнить слизистую и вызвать болевой эффект, а также послабление стула. Собственно поэтому гастроэнтерологи не рекомендуют больным с гастритом, колитом и язвой желудка налегать на груши, особенно в период обострения заболевания.

По той же причине медики не советуют кушать груши тем, кто страдает от синдрома раздраженного кишечника.

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Диабетикам запрещается употребление груш как свежих, так и сушеных, потому как они содержат много фруктозы. Если и есть груши, то только проконсультировавшись с врачом и выбрав кисло-сладкий сорт, в котором фруктозы меньше.

Прежде чем набрасываться на сладкие и спелые груши, убедитесь, что вам можно их кушать, иначе спустя пару часов вы почувствуете боль в животе и другие неприятные симптомы несварения.

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Все по теме:

Питание, Вред, Польза, Груша, Алігаторова груша.

Автор:

Телеграф
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